’60 Minutos’ criticado pela próxima entrevista de Marjorie Taylor Greene

Rep. Marjorie Taylor Greene está programado para ser o próximo grande convidado do ’60 Minutes’ neste fim de semana … e o Twitter com certeza não está feliz com isso.

A controversa congressista da Geórgia foi morta como uma das grandes entrevistas no programa semanal de notícias da revista, com ninguém menos que Lesley Stahl assumindo o desafio de falar com ela na frente das câmeras. A conta oficial do ’60 Minutes’ provocou o tempo que passaram juntos.

Representante Republicano da Geórgia Marjorie Taylor Greene, apelidada de MTG, não tem medo de compartilhar suas opiniões, por mais intensas e diretas que sejam. Ela se senta com Lesley Stahl neste domingo no 60 Minutes. https://t.co/mEN4CWeXMW pic.twitter.com/BIzcRHgrLT — 60 Minutos (@60Minutos) 31 de março de 2023

@60 minutos

Sua descrição do MTG foi estranhamente lisonjeira … pelo menos foi assim que muitos aceitaram, e deixou muitas pessoas azedas. ’60 Minutos’ escreve sobre o deputado. Greene, “a deputada republicana da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, apelidada de MTG, não tem medo de compartilhar suas opiniões, não importa o quão intensas e diretas elas sejam. Ela se senta com Lesley Stahl neste domingo no 60 Minutes.”

Claro, especialistas políticos e jornalistas no aplicativo de pássaros têm reclamado nas últimas 24 horas … se perguntando abertamente por que a CBS acharia uma boa ideia sentar com Greene.

Foi uma honra passar alguns dias com o lendário ícone Leslie Stahl e equipe talentosa @60 minutos.

Leslie é uma pioneira para mulheres no jornalismo.

E embora possamos discordar em algumas questões, eu a respeito muito.

Sintonize amanhã às 19:00 ET na CBS. https://t.co/GpqTHxposb — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 1º de abril de 2023

@mtgreenee

A razão pela qual eles estão perguntando, é claro, é porque o MTG, às vezes, aparentemente mostrou apoio ao Jan. 6 insurreição, exibiu transfobia, defendeu uma nova secessão nacional … e continuou a apoiar o presidente Trump, entre muitas outras questões.

De sua parte, Greene realmente sinalizou que a entrevista foi bem … gritando Stahl por ser uma pioneira no jornalismo e por fazer perguntas justas. MTG escreveu: “Foi uma honra passar alguns dias com o lendário ícone Leslie (sic) Stahl e a equipe talentosa @60Minutes. Leslie (sic) é uma pioneira para mulheres no jornalismo. E embora possamos discordar em algumas questões, eu respeite-a muito. Sintonize amanhã às 19:00 ET na CBS.”