7 maneiras de corrigir o aplicativo CTV que não funciona na Smart TV, Roku, iPhone, Android

CTV é um dos canais mais assistidos no Canadá. No entanto, ser um dos mais populares não significa certamente o melhor. O CTV tem seu próprio conjunto de problemas que inclui o problema do aplicativo CTV não funcionar. Esse problema tem incomodado muitos usuários recentemente. Como resultado, muitos usuários estão procurando maneiras de corrigir o problema do aplicativo CTV que não está funcionando. Se você é um desses usuários frustrados, está no lugar certo. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a solucionar problemas do aplicativo CTV e saber por que ele não está funcionando.

Por que o aplicativo CTV não está funcionando?

Por que o aplicativo CTV não abre? / Por que o aplicativo CTV fica travando? Seu aplicativo CTV pode não funcionar devido a vários problemas. No entanto, o mais comum é um problema de internet. Além disso, é possível que o aplicativo tenha corrompido ou tenha um cache corrompido. Outras causas incluem detalhes de login incorretos e cookies de navegador expirados. Além disso, em alguns casos, o usuário insere credenciais erradas. Seja qual for o motivo, aqui está nosso guia para corrigi-lo.

Corrigir o aplicativo CTV que não funciona na Smart TV, Roku, FireStick, iPhone, Android

Se o seu aplicativo CTV não estiver funcionando, siga estas correções cuidadosamente para resolver o problema e seu problema será resolvido. Além disso, você pode tentar ativar o CTV em ctv ca/ativar na Apple TV, SmartTV, Roku. Recomendamos que você faça as correções na série em que são mencionadas.

Reinicie o aplicativo

Se o aplicativo CTV não estiver funcionando, a primeira coisa que você deve tentar é reiniciar o aplicativo. Você pode fechar o aplicativo pressionando o botão Voltar várias vezes ou fechá-lo da maneira que desejar.

Como o aplicativo CTV está disponível em quase todas as plataformas de TV e sistemas operacionais móveis, não é possível explicar para cada dispositivo o que você deve fazer. Você pode descobrir como fechar o arquivo just. Reinicie o aplicativo e verifique se o aplicativo CTV está funcionando ou não.

Verifique a velocidade da Internet

CTV é um serviço de streaming. Portanto, os requisitos de internet devem ser altos. Se você deseja transmitir em HD, deve ter pelo menos 2-3 MBps de velocidade de internet. Por outro lado, se você deseja transmitir em Full HD, deve ter pelo menos 5 Mbps de velocidade de internet.

A partir de agora, não há como esperar que o CTV funcione se você tiver uma conexão de internet móvel lenta. Embora 15 GB de hotspot móvel sejam suficientes para mantê-lo funcionando, com o streaming de CTV, você não pode ficar com ele o dia todo.

Verifique os servidores CTV

Assim como todo serviço online, o CTV também possui servidores próprios. Freqüentemente, os servidores não conseguem lidar com a carga e ficam inativos. Quando os servidores da CTV estão inativos, você não pode fazer nada além de esperar.

Para saber sobre os problemas do servidor, você pode conferir o DownRightNow. Se você perceber que muitos usuários estão tendo o mesmo problema, pode ter certeza de que o problema está do lado deles e que você está seguro. Por outro lado, agora você tem que esperar até que as coisas melhorem por conta própria.

Limpar cache do aplicativo

Os aplicativos coletam dados de cache para exibir páginas e vídeos o mais rápido possível. No entanto, durante o processo de coleta, os objetos de cache são corrompidos e causam problemas como o não funcionamento do aplicativo CTV. Como resultado, para corrigir isso, você precisa limpar o cache do aplicativo CTV.

Embora não seja possível limpar o cache do aplicativo na TV Roku, é bastante fácil em outros dispositivos. Por exemplo, o Android fornece opções diretas para limpar o cache do aplicativo no gerenciamento de aplicativos. Por outro lado, no iOS, você pode descarregar o app para limpar o cache.

Para Fire TV, você pode limpar o cache do aplicativo acessando Configurações do aplicativo no menu Configurações; para Samsung TV, CTV não está disponível. Se limpar o cache do aplicativo não ajudar, prossiga com a próxima correção.

Reinstale o aplicativo CTV

Dependendo do seu dispositivo, você precisa observar o procedimento de reinstalação. No entanto, se você estiver usando o Roku TV, precisará remover o canal e adicioná-lo.

Para outros dispositivos, a reinstalação é um processo simples e fácil de contornar. No entanto, depois de desinstalar o aplicativo CTV, você precisa reiniciar o dispositivo e prosseguir com a instalação novamente. Não desinstale e instale simultaneamente. Se a reinstalação não resolver o problema, prossiga com a próxima correção.

Verifique as credenciais de login

Se você está aqui, provavelmente é porque os métodos acima não o ajudaram. Se for esse o caso, é possível que você esteja fazendo algo errado. O algo errado está em suas credenciais de usuário.

Digite o ID de e-mail corretamente para que você possa fazer login e obter acesso para assistir CTV. Se você estiver digitando errado, certifique-se de inserir seu ID e senha corretamente. Devido à interface da fonte, às vezes é fácil ficar confuso entre B e 8, pois ambos são semelhantes na página de login.

Desativar bloqueio de anúncios

Esta correção é apenas para usuários de PC e Android. Como muitos usuários hoje em dia usam bloqueadores de anúncios para se livrar de anúncios incômodos, você precisa desativá-los.

CTV é uma plataforma exclusiva suportada por anúncios. Se você não vê anúncios, a CTV não ganha um centavo e, então, qual é a vantagem de fornecer conteúdo gratuito quando você não pode ganhar nem um centavo? Bem, isso vale para todos e especialmente para a CTV.

Portanto, se você estiver usando algum bloqueador de anúncios em seu navegador, desative-o para poder desfrutar facilmente do CTV. No caso de um telefone Android, você precisa definir seu servidor DNS como automático. Recentemente, muitos usuários baixaram bloqueadores de anúncios para dispositivos Android que pausam anúncios. Desative isso também e o CTV começará a funcionar normalmente.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir se o O aplicativo CTV não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mesmo depois de seguir essas correções, se o problema não for resolvido, você pode entrar em contato com a CTV em [email protected], e eles farão o resto por você. Para qualquer outra dúvida, não deixe de comentar abaixo.

