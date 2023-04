7 maneiras de corrigir o código de erro 110 do Apex Legends Foundation

Apex Legends é um dos jogos Hero Shooter gratuitos desenvolvidos pela Respawn Entertainment. O jogo está disponível em diferentes plataformas para os jogadores. Os jogadores dos consoles relataram problemas ao tentar fazer login no jogo. Os jogadores que tentam executá-lo em seus consoles estão recebendo o Apex Legends Foundation Error Code 110. Temos as etapas simples que você deve seguir para resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Razões para o código de erro 110 do Apex Legends Foundation

Os usuários não entendem por que estão recebendo o Apex Legends Foundation Error Code 110 ao fazer login no jogo. Sempre que tentam iniciar o jogo, recebem a mensagem para reiniciar o jogo, mas também não resolve o problema. A mensagem de erro exibida na tela é: Não foi possível concluir o login da Conta EA (Domínio eadp::FoundationError Code 110).

O problema está ocorrendo especificamente em consoles de jogos. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a problemas de cache, problemas de instalação, problemas de Internet etc. Listamos as etapas abaixo para corrija o código de erro 110 do Apex Legends Foundation. Então, vamos verificá-los.

Corrigir o código de erro Apex Legends Foundation 110

Há chances de que o Apex Legends Foundation Error Code 110 esteja ocorrendo nos consoles de jogos por vários motivos, listados acima no guia. Você pode experimentar diferentes métodos de solução de problemas, que listaremos abaixo, para resolver o problema.

Reinicie o console

A primeira coisa que você deve tentar resolver o Foundation Error Code 110 que está enfrentando no jogo é reiniciar o console. O problema com o jogo também pode estar ocorrendo devido a alguns problemas com os arquivos de inicialização. Se esta for a causa do problema, você pode reiniciar o console para corrigi-lo, pois isso permitirá que o console inicie todos os arquivos novamente na próxima inicialização. Isso pode ajudá-lo a resolver o problema facilmente. No entanto, se isso não funcionar para você, tente usar a próxima correção.

Desligue e ligue seu console

Outra correção para resolver o código de erro 110 do Apex Legends Foundation é ligar e desligar o console e o roteador. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns pequenos bugs em seu console de jogos. Você pode corrigir facilmente esses pequenos bugs ligando e desligando o console. Tudo que você precisa seguir as etapas listadas abaixo.

xbox

Certifique-se de que o console esteja ligado.

Pressione e segure o botão Xbox para desligá-lo.

Após isso, desconecte o cabo de alimentação do console da tomada e aguarde mais de 10 segundos.

Conecte o cabo novamente na tomada.

Agora, inicie o console pressionando o botão Xbox.

PlayStation

Ligue o seu PlayStation.

Agora, pressione e segure o botão liga / desliga para desligá-lo.

Você tem que esperar que a luz de energia pare de piscar.

Remova o cabo de alimentação do PlayStation da tomada.

Você tem que deixar por cerca de 20 minutos. Depois disso, tente iniciar o PlayStation e verifique se o jogo funciona.

Use as configurações de DNS corretas

Uma das razões para a causa do Apex Legends Foundation Error Code 110 é não se conectar aos servidores do jogo para fazer login na conta. Isso pode ocorrer devido a configurações de DNS incorretas nos consoles que você está usando. Sugerimos que você verifique as configurações de DNS do seu console para garantir que ele seja executado no DNS correto. Você pode verificar facilmente as configurações de DNS dos consoles acessando Configurações de rede em Configuração. Depois de ter visitado, verifique as configurações de DNS. Se as configurações de DNS estiverem incorretas, o console não poderá se conectar corretamente aos servidores do jogo.

Verifique a conexão com a Internet

Outra razão por trás da incapacidade de fazer login no jogo e nos serviços da EA é uma conexão de internet ruim. Sugerimos que você verifique se está conectado a uma conexão de internet de alta velocidade ou não. Caso contrário, você deve corrigir o problema entrando em contato com seu provedor de serviços de Internet ou reiniciando o roteador. Para verificar a conexão com a Internet, você pode conferir este guia para saber mais sobre isso. Depois de verificar a conexão com a Internet, tente executar o jogo se a velocidade da Internet for alta.

Tente mudar a conexão com a Internet

Se você estiver usando uma conexão com a Internet com a ajuda de um roteador WiFi. Então sugerimos que você tente mudar a conexão de internet para os dados móveis ou usar a conexão com fio. Há chances de que, devido a alguns problemas de conectividade do WiFi, a internet não esteja funcionando corretamente. Usar a conexão com fio ou mudar para dados móveis pode ajudar a resolver o problema. Depois de fazer login na conta, você pode alternar para o roteador novamente. Porém, mesmo depois disso, o jogo não funciona; o problema é do WiFi que você usa para a internet.

Verifique o status do servidor

Também é importante que os usuários que enfrentam o problema verifiquem o status do servidor. Isso ocorre porque, se o servidor do console que você está usando ou o EA estiver inoperante, você não poderá se conectar ao servidor do jogo e o problema do código de erro 110 ocorrerá. Além disso, não há benefícios em usar as correções listadas neste guia, pois não ajudará a resolver os problemas de back-end do jogo.

Sugerimos que você verifique o status do servidor do EA e seu console para evitar a implementação das correções acima. Para verificar o status do servidor, você deve visitar o site oficial do jogo ou o console. Se todos os servidores do jogo estiverem funcionando corretamente, você poderá seguir o próximo método. No entanto, se os servidores estiverem inativos, você deverá aguardar até que os desenvolvedores resolvam o problema.

Se você tentou todas as correções acima e ainda está recebendo o mesmo problema em seu console, sugerimos que entre em contato com a equipe de suporte para informá-los sobre o problema que está enfrentando, para que possam encontrar uma solução para resolvê-lo. Você pode enviá-los explicando o problema que está enfrentando. Depois disso, você deve aguardar a resposta deles.

Pensamentos finais

Esperamos que as correções listadas no guia tenham ajudado você a resolver o Apex Legends Foundation Error Code 110. Se você tiver alguma dúvida sobre as correções ou resolveu o mesmo problema com qualquer outro método, informe-nos na seção de comentários abaixo.

