7 Razões para Praticar Pilates: Descubra Por Que Você Deve Começar Agora!

Conhecer os motivos para fazer pilates pode ajudá-lo a se sentir mais empolgado com essa prática. Afinal, entender todas as vantagens que podem ser atingidas com esses exercícios é algo que tende a ser bem motivador. Por isso, preparamos este conteúdo com uma série de considerações interessantes para você. Acompanhe e saiba mais!

7 motivos para fazer pilates

Apesar de elencarmos 7 motivos para fazer pilates, a verdade é que poderíamos listar muito mais neste conteúdo. No entanto, vamos nos ater àqueles benefícios que podem ser considerados essenciais para muitas pessoas. Continue lendo!

1. Melhora a postura

A prática de pilates é ótima para quem está em busca de melhorias na postura. Isso porque os exercícios praticado durante os treinos eleva o controle postural do indivíduo, fazendo com que ele tenha maior consciência corporal e possa, ainda, manter a postura ereta em outros momentos do cotidiano.

2. Aumenta a flexibilidade

O aumento da flexibilidade é outro benefício que pode fazer com que você se interesse pela prática de pilates. Os exercícios ajudam a movimentar o corpo de diversas maneiras, fazendo com que você atinja níveis de flexibilidade que, no cotidiano, não seriam atingidos.

3. Contribui para o bem-estar

Praticar exercícios físicos, de modo geral, é uma das melhores maneiras de aumentar a sensação de bem-estar. Isso decorre do fato de que os exercícios liberam, em nosso cérebro, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer. Logo, se você quer proporcionar um momento de “agrado” para si mesmo, considere a prática de pilates como uma boa ideia.

4. Melhora o equilíbrio

Assim como a postura pode ser bem trabalhada durante a prática de exercícios nas aulas de pilates, o equilíbrio também é outro ponto desenvolvido. Especialmente para pessoas que sofrem com algum problema de mobilidade, ou então, pessoas mais velhas que possam perder o equilíbrio com facilidade, esta prática tende a ser muito benéfica.

E não pense que esse benefício é só para quem sente que perde o equilíbrio facilmente, ok? Ela também é ótima como prevenção.

5. Ajuda a reduzir o estresse

A redução do estresse é outra peça-chave que podemos considerar quando pensamos nos motivos para fazer pilates. Como comentamos antes, a prática ajuda a aumentar a sensação de prazer e bem-estar, o que pode aumentar a qualidade de vida e reduzir os níveis de estresse. Além disso, como os exercícios exigem concentração, automaticamente a pessoa pode acabar se desconectando dos problemas com mais facilidade.

6. Melhora a autoestima



Você também pode gostar:

A autoestima pode ser trabalhada à medida que a pessoa aumenta a sua satisfação com o seu corpo, ao dominá-lo, conhecê-lo, fortalecê-lo, etc. Logo, é uma prática que contribui para a saúde mental, construção da autoimagem e muito mais.

7. Aumenta a força muscular

Por fim, um dos motivos para fazer pilates é que essa atividade também ajuda a aumentar a força muscular, melhorando a saúde, o desempenho em atividades físicas, a resistência do organismo, e assim por diante.

Além de tudo isso, pilates pode ser, ainda, muito divertido, o que ajuda na hora de aderir aos treinos e na hora de construir uma rotina de exercícios.

Pense sobre isso e considere conhecer, na prática, o pilates!