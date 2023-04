76ers raspam um Nets sem Embiid para se qualificar primeiro

Tobias Harris fez 25 pontos e 12 rebotes, e o Philadelphia 76ers superou a ausência de Joel Embiid vencer o Brooklyn Nets 96-88 no sábado, completando uma raspagem que os tornou o primeiro time a chegar à segunda rodada dos playoffs.

James Harden somou 17 pontos, 11 assistências e oito rebotes para o terceiro cabeça-de-chave do 76ers, que esperará pelo vencedor da série entre Boston Celtics e Atlanta Hawks. O Celtics, atual campeão da Conferência Leste, tem uma vantagem de 2 a 1.

Os 76ers esperam que Embiid se recupere de sua torção no joelho direito a tempo para o início da próxima série; o finalista MVP e bicampeão de pontuação da NBA foi descartado na noite de sexta-feira e o 76ers lutou para marcar sem ele.

Então eles se voltaram para a defesa e acabaram superando os Nets por 21 a 4 durante um período de mais de oito minutos no terceiro quarto.

Tyrese Maxey terminou uma série forte com 16 pontos e Paul Reed somou 10 pontos e 15 rebotes após substituir Embiid na equipe titular.

Spencer Dinwiddie marcou 20 pontos e Nic Claxton teve 19 pontos e 12 rebotes para o Nets, que foi eliminado pelo segundo ano consecutivo e perdeu 10 jogos consecutivos na pós-temporada. Eles foram 0-8 nesta temporada contra o 76ers.

Embiid foi para o vestiário no início do jogo 3 e estava mancando algumas vezes depois no jogo, mas teve um chute bloqueado para preservar a vantagem de dois pontos com 8,8 segundos restantes e disse depois que estava bem. mas treinador Doc Rivers disse que Embiid estava reclamando de dor atrás do joelho e já apresentava inchaço logo após o jogo. Um exame de ressonância magnética revelou a entorse.

A cesta de 3 pontos de Dorian Finney-Smith aos dois minutos do terceiro quarto fez o 53-42, igualando a maior vantagem do Nets no jogo. Mas Harden e PJ Tucker acertaram 3s consecutivos para iniciar o Sixers no que se tornou uma corrida de 14-0 que fez 56-53 na cesta de Reed.

A cesta de 3 pontos de Maxey estendeu para 63-57 com 1:49 restantes no período, encerrando a longa seca do Nets que parecia inimaginável quando Kevin Durant e Kyrie Irving estavam no Brooklyn.

Ambos foram negociados no meio da temporada, e esse time caiu tão rapidamente quanto o que liderou na temporada passada, quando o Brooklyn também foi o primeiro time eliminado após ser varrido pelo Boston.

Embiid teve uma média de apenas 20 pontos na série, 13 abaixo de sua média de liderança na NBA de 33,1, já que o Nets o dobrou fortemente.

Mas esses times duplos estavam deixando olhares abertos para seus guardas que não estavam disponíveis no sábado, e os Sixers fizeram apenas 2 de 11 na faixa de 3 pontos no primeiro tempo, enquanto os Nets lideravam por 48-40.

Mas o 76ers os limitou a 40 pontos no segundo tempo e finalmente conseguiu uma vantagem de 14 pontos enquanto os aplausos dos torcedores do Sixers no prédio aumentavam.

TIP-INS

76ers: A sequência de oito vitórias consecutivas do Philadelphia contra o Brooklyn nos playoffs é a segunda mais longa contra um adversário. O 76ers venceu o New York Knicks 10 vezes seguidas no início dos anos 80.

Nets: O Nets caiu para 0-7 de todos os tempos em casa contra o 76ers na pós-temporada. … Patty Mills jogou pela primeira vez na série, ficando sem gols em cinco minutos. … A última vitória do Brooklyn no playoff continua sendo o jogo 5 contra o Milwaukee nas semifinais do Leste de 2021.

CARTAS TEMORADAS

Rivers disse que não se preocupa quando vê Embiid parecendo estar doendo, como às vezes durante o jogo 3. Suas preocupações começam quando ele é informado de que a equipe médica quer fazer um exame de ressonância magnética.

“Como treinador, odeio essa palavra, odeio essas três letras. Quero dizer, porque nunca sai bem”, disse Rivers. “Parece que sempre que dizem a um treinador: ‘Ei, vamos fazer uma ressonância magnética’, não sai bem na maioria das vezes e este não.”