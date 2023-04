8 maneiras de corrigir o erro de desconexão do seu perfil COD MW2 Warzone 2.0

Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2 são populares jogos multiplayer battle royale. Os jogadores estão sempre procurando jogar qualquer um desses jogos. É por causa das missões e jogabilidade. As missões em Modern Warfare 2 e Warzone 2 são muito semelhantes. Ainda assim, os jogadores têm sua própria escolha entre os dois jogos.

O jogo está crescendo a cada dia devido aos recursos que estão sendo adicionados a ele. No entanto, alguns jogadores relataram alguns problemas com o jogo. Quando os jogadores tentaram iniciar o jogo, eles relataram que seu perfil estava desconectado. Devido a isso, eles não podem acompanhar o progresso do jogo. No entanto, não é um grande problema para se preocupar. Listamos os métodos abaixo para resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Corrigir seu perfil foi desconectado MW2 e Warzone 2.0

Muitos usuários que iniciaram o jogo descobriram que o perfil foi desconectado do jogo. Os jogadores não conseguiam entrar no jogo novamente e, ao fazer isso, o perfil estava sendo desconectado. Existem vários motivos disponíveis pelos quais o problema pode ocorrer. Mas você não precisa se preocupar com isso. Listamos os métodos abaixo pelos quais você poderá resolver o problema no sistema que está usando. Então, confira.

Alterar canal de voz do jogo

Os jogadores que tentavam entrar na partida com seus amigos também recebiam o mesmo erro. No entanto, eles resolveram o problema alterando o canal de voz do jogo. Isso ajudou muitos usuários a resolver o problema. Listamos as etapas para resolver o problema, verifique-as.

Abra o menu do jogo.

Vou ao Configurações .

. Vá para o Seção de áudio .

. Role para baixo e procure o Canais .

. Selecione os Canal de voz do jogo e mude para Só festa ou Todo o Lobby .

e mude para ou . Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Iniciar a missão da campanha

O perfil pode estar desconectado devido a problemas entre a conexão do jogo e o servidor. Nesse caso, você pode tentar jogar a missão de campanha, pois ajuda a criar uma conexão adequada com o servidor e o jogo por meio do qual o problema foi resolvido. É porque quando você inicia a missão de campanha no jogo, ela cria uma conexão com o servidor do jogo. Se você comprou o jogo, ele verificará o andamento do jogo e, após isso, o problema será resolvido após a criação de um link adequado entre o jogo e o servidor. É isso.

Limpar cache de download do Steam

Há chances de que seu perfil esteja sendo desconectado devido aos arquivos de cache de download do Steam. Isso pode acontecer, pois os arquivos de cache também podem causar problemas se tiverem alguma falha. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Lançador do Steam .

. Vá para o menu suspenso e selecione Configurações .

. Clique no Botão de downloads .

. Selecione os Limpar cache de download .

. É isso; tente executar o jogo novamente e verifique se o problema foi resolvido.

Desative o Firewall e Antivírus do Windows

Seu perfil pode ser desconectado se o Firewall e o antivírus do Windows bloquearem a conexão do jogo. Para os usuários que não sabem, o Firewall e o Antivírus verificam as respostas recebidas dos servidores de terceiros. Se encontrar alguma atividade maliciosa, o aplicativo será bloqueado.

O mesmo pode ter acontecido com o jogo, e ele não pode fazer uma conexão adequada com o servidor devido a isso, e seu perfil está sendo desconectado. Nesse caso, sugerimos que você desative o Firewall e o Antivírus do Windows do sistema para verificar se eles criam algum problema. Se o jogo começar a funcionar corretamente depois de desativar o antivírus e o firewall, você deverá desbloquear o jogo. Você pode seguir este guia para desabilitar o Firewall e o Antivírus.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Há chances de que o jogo não tenha sido instalado corretamente em seu sistema ou que haja alguns arquivos corrompidos nele, devido ao qual o problema está ocorrendo com você. Sugerimos que você use o recurso de inicialização do jogo para verificar os arquivos do jogo e repará-lo para corrigir o problema. O iniciador do jogo possui um recurso onde eles começarão a escanear os arquivos e repararão os arquivos corrompidos, se encontrarem algum. Você precisará seguir alguns passos simples para fazer isso.

Abra o inicializador do jogo.

Selecione os Biblioteca .

. Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades .

. Vou ao Ficheiros locais .

. Selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo .

. Aguarde até que o processo seja concluído.

Depois disso, verifique se a mensagem de erro ainda está chegando ou não.

Limpar Cache DNS

O DNS Cache torna as conexões entre os domínios mais rápidas do que antes. Eles armazenam alguns arquivos de cache, o que ajuda a construir a conexão, para que as conexões sejam construídas mais rapidamente. Se o DNS Cache não estiver funcionando corretamente no sistema, há chances de que ele esteja causando problemas ao jogo ao fazer uma conexão com o servidor pelo qual você saiu do jogo. Isso ocorrerá apenas se os arquivos de cache do DNS não estiverem funcionando corretamente devido a algum problema. Listaremos as etapas abaixo para liberar o cache DNS. Confira abaixo.

Abra o Menu Iniciar .

. Tipo CMD e clique com o botão direito sobre ele.

e clique com o botão direito sobre ele. Selecione Executar como administrador.

Agora, digite “ipconfig /flushdns.”

Depois disso, reinicie o sistema.

Aguarde a reinicialização do sistema e verifique se a mensagem de erro ainda está chegando.

Excluir dados salvos no seu PlayStation

Os jogadores que ainda enfrentarem o problema no PlayStation, mesmo depois de mudar o canal do jogo, devem excluir os dados salvos. É porque os dados salvos estão causando problemas na execução do jogo devido ao qual o problema está ocorrendo. Portanto, exclua o salvo no PlayStation e verifique se o problema foi resolvido. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para excluir dados salvos no PlayStation.

Abra Configurações no PlayStation.

Dirigir a Gerenciamento de dados salvos do aplicativo -> Dados salvos no armazenamento do sistema .

. Selecione o jogo e limpe os dados salvos.

Depois disso, reinicie o console e verifique se o erro ainda está ocorrendo.

Mais algumas correções

Aqui estão mais correções para resolver seu problema com Modern Warfare 2 e Warzone 2.

Reiniciar o jogo: Se você estiver enfrentando um problema com o jogo, tente reiniciar o jogo e fazer login na conta novamente.

Se você estiver enfrentando um problema com o jogo, tente reiniciar o jogo e fazer login na conta novamente. Verifique as atualizações do jogo: Essa correção é para quem não atualiza o jogo há muito tempo. Muitos usuários continuam adiando a atualização. Assim, sugerimos que você atualize o jogo para usar a versão mais recente.

Essa correção é para quem não atualiza o jogo há muito tempo. Muitos usuários continuam adiando a atualização. Assim, sugerimos que você atualize o jogo para usar a versão mais recente. Reinstale o jogo: Você também pode tentar reinstalar o jogo no sistema para resolver o problema. O problema de saída pode ocorrer devido a bugs ou arquivos ausentes. Portanto, se você reinstalar o jogo em seu sistema, poderá resolver o problema.

Você também pode tentar reinstalar o jogo no sistema para resolver o problema. O problema de saída pode ocorrer devido a bugs ou arquivos ausentes. Portanto, se você reinstalar o jogo em seu sistema, poderá resolver o problema. Verifique a conexão com a Internet: Para executar o jogo sem problemas no seu PC, é importante estar conectado com uma conexão de internet estável de alta velocidade. Se você não estiver conectado com uma conexão de internet estável, vários problemas ocorrerão com o jogo no sistema.

Para executar o jogo sem problemas no seu PC, é importante estar conectado com uma conexão de internet estável de alta velocidade. Se você não estiver conectado com uma conexão de internet estável, vários problemas ocorrerão com o jogo no sistema. Verifique se há atualizações do Windows: Se você deseja executar o jogo e os aplicativos em seu sistema sem problemas no PC, use a versão mais recente do Windows. Muitos usuários não atualizam o Windows há muito tempo, então o problema ocorre com o jogo e os aplicativos no sistema.

Empacotando

Muitos usuários relataram que seu perfil foi desconectado do Modern Warfare 2 e Warzone 2. Eles não sabiam sobre a causa do problema para que pudessem corrigi-lo. Eles estavam procurando alguns guias através dos quais pudessem resolver o problema em seu dispositivo de jogo. Neste guia, listamos maneiras de resolver problemas do usuário com o jogo.

