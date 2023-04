9 dicas para uma estratégia vencedora nos caça-niqueis

Desde que foram inventadas pelo jovem engenheiro elétrico Charles Fey no final do século XIX, as máquinas caça-niqueis vêm conquistando milhões de pessoas ao redor do mundo.

Foi percorrido um longo caminho desde a máquina original,”Liberty Bell”, ideia de Fey. Na verdade, compará-la com os caça-niqueis online e digitais de hoje é como fazer uma bicicleta simples enfrentar um supercarro de 320 km/h.

Os caça-niqueis, ou Slots, são muito populares por vários motivos, incluindo o fato de serem emocionantes e fáceis de jogar. Mas para ter as melhores chances com esses jogos para ganhar dinheiro , vale a pena conhecer algumas dicas. Elas podem muito bem inclinar as probabilidades do jogo a seu favor.

1 — Escolha um tema que você gosta

A explosão no número de slots disponíveis tem um significado: há temas que agradam a todos os gostos e interesses. Gosta de filmes da Marvel? Então você encontrará inúmeros títulos com personagens desse universo.

Os mistérios do Antigo Egito prendem você? Perdemos a conta do número de slots com os tesouros das pirâmides. Portanto, encontre um jogo com alguma identificação para você e se sentirá 100% envolvido com o jogo.

2 — Comece com pequenas apostas

A maneira como os slots online calculam os pagamentos é simples: eles vêm como múltiplos da aposta com a qual você está jogando. Se você está de olho no grande prêmio, pode ser tentador apostar alto, mas isso é um erro.

Ao começar com uma aposta mais baixa, você terá tempo para sentir o jogo. À medida que sua confiança e conhecimento aumentam, será hora de aumentar as apostas.

3 — Cuidado com os jackpots progressivos

Todos gostamos da ideia de ganhar uma quantia que pode mudar a nossa vida. Os jackpots progressivos amplamente divulgados de algumas máquinas caça-niqueis parecem ser uma boa forma de conseguir isso.

Mas você precisa estar ciente de que as chances de ganhar um desses prêmios enormes não são impossíveis, mas são pequenas. Afinal, você estará competindo com sabe-se lá quantos outros jogadores em inúmeras outras versões de caça-niqueis.

4 — Procure os RTPs mais altos

É fácil ver quanto um casino online lucrará com um determinado jogo. Isso porque cada jogo deve ter um retorno ao jogador divulgado. Esta é a quantia média de dinheiro apostado devolvido como prêmios.

Portanto, se esse número for de 96%, o site terá um lucro de 4%. É claro que, no caso ideal, os jogadores tentarão encontrar os melhores casinos com RTP de 98% ou mais, e algumas marcas fornecem isso.

Isso também significa que você deve sempre optar pelos Slots com os RTPs mais altos para maximizar os ganhos em potencial.

5 — Procure os slots com mais recursos de bônus

Embora muitas pessoas gostem de jogos com recursos simples — como veremos em nossa próxima dica — jogos com muitos recursos de bônus, como rodadas especiais de sorte, giros grátis e multiplicadores de prêmios podem oferecer outras maneiras de ganhar.

Geralmente, há uma descrição de quais são esses recursos de bônus no site do casino online, então você nem precisa começar a jogar para descobrir o que pode estar reservado para você.

6 — Às vezes, jogos mais simples podem significar pagamentos maiores

Como dissemos, os slots online podem ser incrivelmente complexos hoje. Em alguns casos, eles são desenvolvidos com quase tanto cuidado e atenção aos detalhes quanto um videogame. Isso significa que os desenvolvedores precisam recuperar custos consideráveis ​​incorridos em criá-los.

Isso, por sua vez, significa que o RTP será bem menor do que em outros jogos mais simples. Também pode significar que os próprios prêmios serão menores. Não é verdade em todos os casos, mas vale a pena ter isso em mente.

7 — Considere slots Megaways

Há uma tendência nos últimos tempos para os desenvolvedores de Slots criarem jogos megaways . Como o nome sugere, eles oferecem várias maneiras de ganhar, que podem chegar a dezenas de milhares.

Muitas das vitórias podem ser pequenas, mas certamente aumentam a emoção e a adrenalina quando acontecem com tanta frequência e de tantas maneiras diferentes.

8 — Esqueça a superstição

Pode ser tentador começar a acreditar que existem certos jogos de sorte por aí — aqueles que lhe darão uma chance extra de sucesso. Mas simplesmente não é verdade.

O gerador de números aleatórios controla todos os jogos. Significa que você está sempre em igualdade de condições, com a rotação das bobinas sendo genuinamente aleatória e nada a ver com sorte ou boa sorte.

Istockphoto

9 — Defina seu limite e cumpra-o

A única regra difícil e rápida a seguir é decidir com quanto dinheiro você jogará. Então, quando acabar, é hora de parar de jogar. Com sorte, você terá lucro durante a sessão e poderá investir parte desses ganhos na próxima vez que jogar.

Então, aproveite bem essas dez dicas, elas podem ajudar nas suas estratégias de jogo. Agora é hora de colocá-las em prática de verdade!