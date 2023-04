9 maneiras de corrigir o erro de atualização para o iCloud para Windows (2023)

A Apple está tentando tornar as coisas melhores e interconectadas aos usuários que não possuem o ecossistema da Apple. Milhares de usuários não possuem um iMac ou MacBook. Mas eles estão tendo iPhones ou outros dispositivos da Apple por meio dos quais acessam os aplicativos da Apple. O iCloud, um dos aplicativos famosos, ajuda a fazer a conexão cruzada entre dispositivos Apple para outros dispositivos. Como todos sabem, a Apple lançou muitos de seus aplicativos para Windows.

Eles fizeram isso para manter o ecossistema de usuários do Windows que possuem iPhones ou outros dispositivos da Apple. O iCloud também está disponível na Windows App Store e os usuários o estão usando para sincronizar coisas diferentes. Os usuários com iCloud em seus Windows declararam que estão recebendo uma mensagem de erro 101: Upgrade para iCloud para erro de falha do Windows. Devido ao problema, eles não conseguem usar o iCloud no Windows para sincronizar com os dados do iPhone. Estamos aqui com o guia para ajudá-lo a corrigir o erro de falha na atualização para o iCloud para Windows.

Corrigir atualização para o iCloud para erro de falha do Windows 101

milhares de usuários do Windows estão usando o iCloud para sincronizar configurações, senhas, dados, arquivos e outras coisas com seus iPhones. Mas devido ao erro de atualização para o iCloud para Windows, eles não podem usar o processo de armazenamento do iCloud. Existem vários motivos disponíveis para a causa do problema, e estamos aqui com as maneiras de corrigir o erro de falha na atualização para o iCloud para Windows. Então, vamos verificá-los.

Ativar o iCloud Drive

Se você estiver usando o iCloud Drive pela primeira vez, precisará habilitar o iCloud Drive para usá-lo sem problemas. Essa configuração é fornecida ao aplicativo iCloud para manter seus dados seguros. Os usuários que não ativaram o iCloud Drive, ninguém poderá usar o iCloud. Na maioria das vezes, as configurações de ativação do Cloud Drive não são ativadas por padrão, portanto, você deve ativá-las no aplicativo. Listamos as etapas que você precisa seguir para ativar o iCloud Drive em seu sistema.

Abra o Aplicativo iCloud .

. Agora, abra Configurações do iCloud .

. Verifique se o iCloud Drive está ativado ou não.

Se o iCloud Drive não estiver ativado, você deve habilitá-lo e salve as alterações.

Forçar a reinicialização do iCloud

Se o iCloud Drive estiver ativado em seu sistema e você ainda estiver recebendo o problema, sugerimos que você tente uma reinicialização forçada do aplicativo iCloud Drive para corrigir o problema. Há chances de o iCloud Drive não estar funcionando no Windows porque os arquivos de inicialização não foram iniciados corretamente no sistema. Também há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs no aplicativo. Nesse caso, forçar a reinicialização do aplicativo pode ajudá-lo muito a corrigir o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Gerenciador de tarefas em seu sistema.

em seu sistema. Vou ao Aba Processo .

. Selecione os processo que está relacionado com o iCloud Drive .

que está relacionado com o . Agora, clique com o botão direito do mouse no processo e selecione Finalizar tarefa .

. Você tem que fazer isso para todos os iCloud Drive processos.

processos. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Verifique o status do servidor

Esperamos que alguns problemas estejam ocorrendo com os servidores do iCloud Drive, devido aos quais o problema de erro de atualização para o iCloud para Windows está sendo encontrado no dispositivo Windows. Sugerimos que você verifique o status do sistema dos Serviços Apple para garantir que todos os aplicativos da empresa estejam funcionando bem. Se houver algum problema com o iCloud, você deve esperar até que o problema seja resolvido por eles. Você pode verificar o status do sistema Apple para saber sobre os servidores do aplicativo.

Desativar o Firewall do Windows

Os usuários que estão usando o iCloud Drive e recebendo o erro também podem enfrentar o problema se o Firewall do Windows estiver impedindo que ele receba as respostas. Se você não sabe, o Firewall do Windows funciona como um protetor que verifica todas as respostas do aplicativo que está sendo recebido do servidor.

Se ele encontrou alguma resposta suspeita do servidor, há chances de que o iCloud Drive esteja enfrentando problemas devido ao qual você está recebendo o erro de atualização para o iCloud para Windows.

Sugerimos que você tente desabilitar o Firewall do Windows temporariamente no seu Windows e verifique se o problema foi resolvido depois disso. Muitos usuários tentaram a etapa e conseguiram resolver o problema. Você pode verificar este guia para aprender sobre as etapas para desativar o Firewall do Windows.

Alterar configurações do iCloud

As configurações do iCloud Drive podem ser o motivo pelo qual você está recebendo o erro. Sugerimos que você ajuste as configurações do iCloud no seu Windows para verificar se isso ajuda a resolver os problemas ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Menu Iniciar e pesquisar aplicativos .

e pesquisar . Clique em Adicionar ou remover programas .

. Selecione os aplicativo e clique no três pontos ícones.

e clique no ícones. Selecione os Opção avançada .

. Ative e marque todas as configurações do aplicativo.

Agora, role para baixo e encerrar a aplicação. Ao encerrar o aplicativo, todos os processos serão interrompidos.

a aplicação. Ao encerrar o aplicativo, todos os processos serão interrompidos. Depois disso, novamente iniciar o aplicativo no seu PC e verifique se o problema ainda existe ou não.

Redefinir o aplicativo iCloud

Se você ainda estiver recebendo o mesmo problema em seu dispositivo, há chances de um problema com as configurações ou arquivos do aplicativo iCloud. Sugerimos que você redefina o aplicativo para verificar se o problema foi corrigido ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Menu Iniciar e pesquisar aplicativos .

e pesquisar . Clique em Adicionar ou remover programas .

. Selecione os aplicativo e clique no três pontos ícones.

e clique no ícones. Selecione os Opção avançada .

. Agora, role para baixo e selecione o Redefinir opção.

Depois disso, inicie novamente o aplicativo no seu PC e verifique se o problema ainda existe ou não.

Reparar o aplicativo iCloud

Se você tentou redefinir o aplicativo, mas o problema não foi resolvido, sugerimos que tente repará-lo. Há chances de que alguns dos arquivos do aplicativo iCloud não estejam instalados corretamente ou que haja alguns problemas com eles devido aos quais o problema está surgindo no seu Windows. Portanto, sugerimos que você tente reparar o aplicativo neste caso para resolver o problema.

Abrir Menu Iniciar e pesquisar aplicativos .

e pesquisar . Clique em Adicionar ou remover programas .

. Selecione os aplicativo e clique no três pontos ícones.

e clique no ícones. Selecione os Opção avançada .

. Agora, role para baixo e clique no botão Opção de reparo.

Depois disso, verifique se o problema ainda está lá ou não.

Para executar o iCloud ou qualquer outro aplicativo em seu sistema, você precisa ter o Windows mais recente. Se você não atualizou seu Windows para a versão mais recente, há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a ele em seu sistema. Sugerimos que você verifique as atualizações do Windows para garantir que ele esteja sendo executado na versão mais recente. Se houver alguma atualização disponível, baixe-a e tente executar o aplicativo novamente em seu sistema. É provável que o problema seja resolvido.

Reinstalar a partir do pacote de instalação

Depois de desinstalá-lo do seu PC, você também pode tentar instalar a unidade iCloud de diferentes fontes. Há chances de que alguns problemas estejam na Loja e o aplicativo não tenha sido instalado corretamente. Sugerimos que você use sites de terceiros que fornecem o pacote de instalação da unidade iCloud para instalar em seu sistema. Ele também pode ajudá-lo a resolver o problema.

Empacotando

Muitos usuários que possuem dispositivos Apple relataram problemas com a unidade iCloud. Os usuários estão recebendo a mensagem de erro porque não conseguem usar o aplicativo corretamente no Windows. Além disso, os desenvolvedores da Apple não enviaram nenhuma atualização para corrigir esse problema. Neste guia, listamos as etapas que os usuários podem seguir para resolver o problema em seu sistema. É isso para este guia. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: