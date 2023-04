9 maneiras de corrigir o erro de mídia não pôde ser carregado Google Chrome

O Google Chrome é um dos navegadores mais famosos que bilhões de usuários usam. Os usuários adoram usar o Google Chrome devido à sua compatibilidade e aos recursos que o acompanham. Se você já viu usuários de Windows e Celular, deve ter visto o navegador Google Chrome. Como o navegador vem pré-instalado nos aparelhos, os usuários não procuram instalar o outro navegador. No Google Chrome, você também pode instalar a extensão. A extensão é desenvolvida por desenvolvedores terceirizados que realizam diferentes atividades.

Você também pode entender a Chrome Extension Store como a Play Store normal instalada em nosso dispositivo. Os usuários que usam o Chrome para navegar no site relataram vários problemas com o software. Os usuários relataram obter o ‘A mídia não pôde ser carregada‘ Erro. Devido ao erro, eles não podem reproduzir alguns arquivos de mídia. No entanto, o problema pode ocorrer com você devido a vários motivos. Listaremos os métodos pelos quais você pode resolver o problema sem problemas. Então, vamos começar com ele.

Como corrigir o erro ‘A mídia não pôde ser carregada’ no Google Chrome

Muitos usuários relataram que não conseguem ver a mídia em alguns sites devido a problemas com o Google Chrome. Eles não são capazes de descobrir por que isso está acontecendo com eles. No entanto, estamos aqui com os métodos de solução de problemas que certamente o ajudarão a resolver o problema. Portanto, siga-os corretamente em seu sistema para resolver o problema.

Recarregue a página

Há chances de que os recursos do arquivo de mídia que você está tentando ver não sejam carregados corretamente devido a alguns problemas. Sugerimos que você primeiro atualize a página para garantir que todos os recursos solicitados dos servidores sejam carregados corretamente. Você pode pressionar F5 no seu PC, clicar nos três pontos e selecionar o botão Atualizar no seu dispositivo móvel para atualizar a página. Depois de fazer isso, verifique se a mídia está carregada.

Verifique a sua conexão com a internet

O arquivo de mídia também pode não carregar corretamente no Google Chrome devido a problemas de conexão com a Internet. Sugerimos que você tente verificar a velocidade de conexão à Internet com a qual está conectado em seu dispositivo para garantir que nenhum problema esteja ocorrendo na rede. Você pode verificar facilmente a velocidade da conexão com a Internet com a ajuda do Internet Speed ​​Tester. Se você não possui muitas informações sobre o processo de verificação da velocidade da internet, consulte este guia.

Verifique os problemas do servidor

Há chances de que os arquivos de mídia não sejam carregados no Google Chrome devido a problemas no servidor. Se você não sabe, os arquivos de mídia são solicitados dos servidores do site. Portanto, o arquivo de mídia solicitado não será carregado se os servidores estiverem ocupados, inativos ou em manutenção. Portanto, sugerimos que você verifique o status do servidor do site para o qual os arquivos de mídia não são carregados. Se houver algum problema no servidor, aguarde a resolução. Você pode usar o DownDetector para verificar o status do site.

Ativar/desativar VPN

O problema de os arquivos de mídia não serem carregados também pode depender se você está usando a VPN ou não. Se você estiver usando a VPN e o arquivo de mídia não for carregado, desative-o. Caso você não esteja usando a VPN e o arquivo de mídia não esteja carregado, há alguns problemas de região com suporte, então tente usar a VPN, neste caso, para verificar se o problema foi resolvido.

Limpar histórico de navegação e cache

Alguns problemas estão ocorrendo devido aos arquivos de cache e ao histórico de navegação. Se você não sabe, os arquivos de cache ajudam a carregar o site mais rápido do que as visitas anteriores. Mas, às vezes, os arquivos de cache e o histórico de navegação do navegador também podem causar problemas porque a mídia não está sendo carregada no navegador. Sugerimos que você exclua o histórico de navegação e os arquivos de cache do navegador para corrigir o problema. Se você não conhece as etapas para limpar o histórico de navegação e os arquivos de cache no navegador da Web, siga as etapas listadas abaixo.

Clique no três pontos ícone.

ícone. Vou ao Configurações.

Selecione Privacidade e segurança .

. Clique na opção de Limpar dados de navegação.

Selecione o intervalo de tempo: Tempo todo.

Marque todas as opções no básico ou Opção avançada . Recomendamos que você escolha Opções avançadas .

ou . Recomendamos que você escolha . Depois disso, clique em Apagar os dados.

Desativar bloqueador de anúncios e outras extensões

Todos sabemos que os usuários podem instalar extensões de terceiros para facilitar a navegação no navegador Chrome. Existem muitas extensões disponíveis na Chrome Store. Estamos especulando que você instalou algum bloqueador de anúncios ou outra extensão que não está deixando o script do site carregar corretamente, fazendo com que o arquivo de mídia não esteja sendo carregado. O bloqueador de anúncios e outras extensões funcionam verificando o código que está sendo carregado no navegador.

A partir daí, eles bloqueiam o carregamento dos códigos. Portanto, as extensões que você instalou no Chrome também podem estar causando conflitos com as fontes do site, devido ao qual a mídia não está sendo carregada. Sugerimos que você desative todas as extensões do seu Chrome e verifique se o problema foi resolvido. Se o problema for resolvido, tente ativar as extensões individualmente. Além disso, continue recarregando a página para analisar a extensão pela qual você obtém o problema.

Os usuários que não atualizam o Google Chrome há muito tempo também podem ter o problema de mídia não carregar. Se você não sabe, os desenvolvedores estão adicionando novos recursos para garantir que todos os arquivos sejam carregados corretamente das fontes e o site seja executado sem problemas. No entanto, o problema provavelmente ocorrerá se você não tiver atualizado o Chrome. Sugerimos que você verifique a atualização do Chrome para garantir que ele esteja sendo executado na versão mais recente para evitar problemas. Para atualizar o navegador Chrome, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Google Chrome em seu sistema.

em seu sistema. Clique no três pontos ícone.

ícone. Selecione Configurações.

Clique em Sobre o Chrome .

. O Chrome começará a verificar se há atualizações.

Se houver alguma atualização disponível, ele começará a baixá-lo.

Depois disso, reinicie o Google Chrome e verifique se o problema foi resolvido.

Redefinir Google Chrome

O problema de arquivos de mídia que não estão sendo carregados também pode ocorrer devido a alguns arquivos corrompidos ou configuração incorreta nas configurações. Você pode tentar redefinir o Google Chrome em seu sistema para resolver o problema. Para redefinir o Google Chrome em seu sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Clique no três pontos ícone.

ícone. Abrir Configurações no Chrome.

no Chrome. Role para baixo e você verá a opção de Redefinir as configurações .

. Selecione Redefinir configurações para seus padrões originais .

. Agora, selecione Redefinir as configurações.

Aguarde até que o processo seja concluído. É isso.

Reinstale o Google Chrome

Mesmo que você tenha redefinido as configurações do Google Chrome e o problema ainda esteja ocorrendo, é possível que seja devido a um problema com os arquivos instalados do Google Chrome. Sugerimos que você reinstale o Google Chrome neste caso para resolver isso. Você deve desinstalar o Google Chrome do seu sistema, excluir todos os arquivos temporários e reiniciar o sistema.

Depois de fazer isso, baixe a configuração do Chrome novamente e instale o Google Chrome. Depois disso, verifique se o problema foi resolvido. Se o problema persistir, sugerimos que você tente executar a mesma coisa em outro navegador. No entanto, se o problema ocorrer também no outro navegador, o arquivo de mídia estará corrompido. No entanto, se a mídia começar a ser executada em outro navegador, você deverá entrar em contato com o suporte ao cliente do Google Chrome.

Pensamentos finais

Muitos usuários têm enfrentado ‘A mídia não pôde ser carregada‘ no Google Chrome. Neste guia, adicionamos as correções por meio das quais você pode resolver o problema em seu sistema. Então é isso para este guia. Esperamos que nosso guia tenha ajudado você a resolver o problema.

