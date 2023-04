9 maneiras de corrigir o problema que o Pandora continua travando no Android e no PC

Pandora é um famoso aplicativo de streaming de música disponível para usuários que moram nos Estados Unidos. O aplicativo de streaming de música é muito famoso entre os residentes nos Estados Unidos por causa dos recursos que oferece aos usuários. O site tem mais de 20 milhões de usuários ativos mensais que o visitam para ouvir suas músicas favoritas.

Junto com o site, o Pandora também está disponível como um aplicativo. Você pode baixá-lo na Google Play Store. O aplicativo tem mais de 100 milhões de downloads, o que mostra quantos usuários usam o aplicativo para streaming de música. O Pandora também está disponível para PC, tornando-o acessível em todas as plataformas. Milhares de usuários que baixaram o aplicativo no Android e no PC relataram vários problemas com o aplicativo de streaming.

Ao transmitir música pelo aplicativo, eles relataram que ele parou de funcionar. Os usuários não têm ideia de por que isso está acontecendo em seus dispositivos. Para ajudar os usuários a corrigir o problema que o Pandora continua parando no Android e no PC, estamos aqui com este guia. Compartilharemos as etapas para resolver o problema no Android ou PC sem problemas.

Consertar problema que o Pandora continua parando no Android e no PC

Os usuários que tentam transmitir música no aplicativo Pandora estão relatando vários problemas com o aplicativo. Eles estão frustrados por causa dos problemas de parada que ocorrem quando os usuários estão transmitindo música. Listamos os métodos abaixo para resolver os problemas de parada no Android e no PC.

Reinicie seu dispositivo

A primeira coisa que você pode fazer para resolver o problema de parada é reiniciar o dispositivo. Qualquer que seja o dispositivo que você esteja usando para acessar o aplicativo Pandora, reinicie-o. Ao reiniciar o dispositivo, você pode resolver os pequenos bugs devido aos quais o problema está ocorrendo com o aplicativo em seu dispositivo.

Android

Pressione e segure o Botão de energia .

. Selecione os Reiniciar Opção.

Opção. Aguarde até que o dispositivo seja iniciado novamente.

Depois disso, tente usar o aplicativo novamente.

PC

Abra o Menu Iniciar .

. Selecione os Opções de energia .

. Toque em Botão Reiniciar .

. Aguarde até que o dispositivo seja iniciado novamente.

Depois disso, tente usar o aplicativo novamente.

Verifique a conexão com a Internet

O Pandora App requer uma conexão de internet estável para executar seus serviços corretamente. Você provavelmente enfrentará o problema se o seu dispositivo não estiver conectado a uma conexão estável à Internet de alta velocidade. Sugerimos que você verifique a conexão com a Internet em seu sistema para evitar que esses problemas aconteçam. Para verificar a conexão com a Internet no seu dispositivo, você deve seguir as etapas listadas no guia.

Forçar a reinicialização do aplicativo

Você também pode tentar forçar a reinicialização do aplicativo em seu dispositivo para resolver o problema de interrupção que está ocorrendo no dispositivo. O problema de parada ocorrerá se algum componente não for iniciado adequadamente no dispositivo. Assim, será bom para você Forçar a reinicialização do aplicativo naquele momento para resolver o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Android

Selecione e segure o Aplicativo Pandora .

. Clique em Informações do aplicativo .

. Depois disso, você verá a opção de Forçar parada . Toque nele.

. Toque nele. Agora, feche essa janela e inicie novamente o aplicativo.

O problema será resolvido se ocorrer devido a problemas de execução dos componentes.

PC

Abra o Gerenciador de tarefas no seu PC.

no seu PC. Debaixo de Aba Processo encontre o Aplicativo Pandora e seus serviços de segundo plano.

encontre o e seus serviços de segundo plano. Selecione os processos um por um e finalize-os.

Para interromper o processo, selecione o Processo e clique com o botão direito sobre ele.

e clique com o botão direito sobre ele. Depois disso, selecione Finalizar tarefa na opção de menu.

Limpar cache do aplicativo Pandora

Você pode tentar limpar o cache do Pandora App no ​​seu dispositivo para resolver o problema de parada. Os usuários podem não saber, mas os problemas de parada podem ocorrer se houver problemas com os arquivos de inicialização do aplicativo. Nesse caso, você pode limpar o cache do aplicativo Pandora para resolver o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Android

Selecione e segure o Aplicativo Pandora .

. Clique em Informações do aplicativo .

. Depois disso, você verá a opção de Armazenar . Toque nele.

. Toque nele. Agora, selecione Limpar cache. É isso.

PC

Começar Correr no seu sistema (ou Pressione a tecla Windows + R ).

no seu sistema (ou ). Digite %temp% no campo de entrada do Run.

Selecione todos os arquivos em Arquivos temporários.

aperte o Botão Excluir e aguarde a exclusão dos arquivos.

e aguarde a exclusão dos arquivos. Agora, aguarde o processo ser concluído. É isso.

Verifique as regiões suportadas

O aplicativo está disponível para usuários que estão no Estados Unidos. Se você estiver tentando usar o aplicativo em seu dispositivo fora dos Estados Unidos. Em seguida, o aplicativo não funcionará e continuará parando. Portanto, verifique as regiões suportadas do aplicativo Pandora para evitar esses problemas.

Verifique se há problemas no servidor

O aplicativo está crescendo mais rápido nos Estados Unidos. Se alguma interrupção ou manutenção do servidor estiver em andamento, o problema de interrupção provavelmente ocorrerá com você no dispositivo. Sugerimos que você verifique o status do servidor do aplicativo Pandora e seu site para evitar a implementação desnecessária dos métodos em seu dispositivo.

Os usuários podem não saber, mas a implementação das etapas acima não ajudará a resolver o problema se ocorrerem problemas com os servidores do aplicativo. Você pode usar o DownDetector, a mídia social e o site oficial da Pandora para verificar o status do servidor.

Tente usar VPNs

Os usuários que desejam usar o aplicativo Pandora fora dos EUA devem usar a VPN. Ao usar a VPN, você pode usar o Pandora App escolhendo os servidores nos EUA. Ao fazer isso, tente usar as VPNs pagas, pois são muito mais seguras. Não há nenhum benefício em usar as VPNs gratuitas, pois elas não são boas.

Muitos usuários não atualizam o aplicativo há muito tempo. Sugerimos que eles abram a loja de aplicativos e verifiquem se há atualizações. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns bugs no aplicativo e, como você não atualizou para a versão mais recente, ainda está enfrentando problemas com o aplicativo. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para tornar o aplicativo mais fácil para os usuários, então atualize o aplicativo no seu dispositivo a tempo para evitar tais problemas.

Reinstale o aplicativo Pandora

Depois de tentar tudo acima, se você não conseguir resolver o problema no seu Android e PC, sugerimos que você reinstale o Pandora App no ​​dispositivo novamente. Pode haver alguns arquivos que não foram instalados corretamente no seu dispositivo, devido ao qual o problema está ocorrendo com você. Tente reinstalar o aplicativo novamente e verifique se o problema foi resolvido.

Empacotando

Os usuários estavam enfrentando problemas ao transmitir música com o aplicativo Pandora. Listamos os métodos para resolver o problema de parada sem problemas no seu dispositivo. Esperamos que as maneiras de resolver o problema neste guia tenham ajudado você a corrigir os problemas de parada do seu dispositivo. É isso para este. Para obter mais guias desse tipo, continue visitando nosso site.

Perguntas frequentes – O aplicativo Pandora parou de funcionar

1. Por que meu Pandora continua parando no meu computador?

Milhares de usuários relataram os problemas de parada em seu sistema. Alguns dos principais motivos por trás do problema estão listados abaixo.

Você não está conectado a uma conexão de internet estável.

Existem alguns problemas de servidor com o aplicativo Pandora.

Os arquivos de cache não estão funcionando corretamente.

Existem alguns pequenos bugs devido aos quais o problema está ocorrendo.

Você não está usando o aplicativo da região suportada.

2. Por que o Pandora continua parando no Android?

Existem muitos motivos conhecidos pelos quais o problema de parada ocorre em telefones Android. Nós os listamos abaixo, então verifique-os.

Existem alguns problemas de rede.

O aplicativo está tendo problemas de arquivo de cache.

Existem alguns pequenos bugs.

Você não atualizou o aplicativo.

Você está acessando o aplicativo de fora dos EUA.

3. Como corrijo o Pandora no meu Android?

Listamos várias maneiras de resolver os problemas de parada para Android e PC. Certifique-se de segui-los corretamente para resolver o problema sem problemas.

