A agressão de Fede Valverde contra o Baena será sancionada: De quatro a 12 partidas

TComissão Nacional de Combate à Violência reuniu-se na manhã desta segunda-feira e transferiu o processo em Federico Valverdeagressão de contra Alex Baena que ocorreu dentro do Estádio Santiago Bernabéu ao Comitê de Competição.

O Comitê iniciará agora o procedimento para determinar a sanção esportiva, se for o caso, para o jogador uruguaio. O fato aconteceu após uma partida entre Real Madrid e Villarreal.

A sanção pode variar, uma vez aberto o processo e recebidas as denúncias das partes, entre quatro e 12 partidas. Deve ser lembrado que Villarreal não apresentou queixa e o Comitê é obrigado a agir ao receber o relatório da Comissão Anti-Violência.

Na próxima quarta-feira, o órgão da RFEF reunirá para, entre outras coisas, lançar o novo dossiê para determinar a sanção. Os autos constam da denúncia apresentada por irmãos em uma delegacia de Castellon e a denúncia que a mesma polícia abriu depois de intervir no Santiago Bernabéu.

A expectativa é que demore pelo menos um mês e meio para saber a sanção definitiva do jogador.

Real Madrid consideram positivo para o futuro do jogador que o caso tenha chegado ao Comitê de Competição, pois com a nova Lei do Esporte, se o caso for criminal, a sanção pode incluir a inabilitação de um a seis meses por agressão.