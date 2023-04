A aposentadoria de Tom Brady traz alívio para os jogadores do Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady se aposentou da NFL há dois meses e, embora sua carreira tenha sido repleta de sucesso, sua última temporada com o bucaneiros em 2022 foi menos do que espetacular. A equipe terminou a temporada com um recorde de 8-9 e acabou sendo eliminada no confronto wild card contra o Dallas Cowboys.

Apesar do desempenho medíocre de Brady, seus números não refletiam inteiramente como as coisas estavam ruins em Baía de Tampa. A equipe lutou para se solidificar e trabalhar de forma coesa, levando a uma série de conversas sobre a química da equipe.

Agora que Brady se aposentou oficialmente, Conversa de futebol profissional da NFL insider Mike Florio sugeriu que alguns jogadores dos Buccaneers podem ficar aliviados com o fato de o GOAT não ser mais o zagueiro titular da franquia.

“Que confusão de distrações no ano passado com tudo o que estava acontecendo com Brady”, disse. florio disse em WDAE estação de rádio esportiva. “E para estar livre disso, para ir além disso, acho que haverá muito [Bucs] que estão aliviados, rejuvenescidos e recarregados este ano.”

O bucaneiros lidou com uma série de distrações durante a temporada de 2022, incluindo a decisão de Brady de sair da aposentadoria, sua próxima decisão na entressafra de 2023 e seu recente divórcio de Gisele Bündchen. Esses problemas colocaram uma pressão significativa sobre Brady e ficaram evidentes em seu desempenho ao longo da temporada.

Eles não vão dizer isso publicamente

Com essas distrações no passado, Florio acredita que o Tampa Bay Buccaneers os jogadores sentirão o alívio com a saída de Brady. “Eles não vão sair e dizer isso, mas acho que vão sentir, e acho que isso é bom para o bucaneiros“, acrescentou Florio.

a partida de Tom Brady marca uma nova era para o Tampa Bay Buccaneers. Como a equipe busca competir nos playoffs, eles precisarão continuar a manobrar a agência livre para trazer os melhores jogadores possíveis. Uma grande incógnita será quem começará como zagueiro na próxima temporada, com Baker Mayfield e Kyle Trask sendo opções potenciais.