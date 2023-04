A Assembléia Legislativa do Estado de Montana aprova projeto de lei para proibir TikTok de operar no estado

TO estado norte-americano de Montana aprovou um projeto de lei na sexta-feira que visa proibir o uso do aplicativo de mídia social TikTok nos dispositivos móveis de todos os residentes de Montana.

Montana pode se tornar o primeiro estado a banir completamente o TikTok se o governador de Montana Greg Gianforteum republicano, assina o projeto de lei e ele entra em vigor.

Um porta-voz do governador disse na sexta-feira que vai “considerar cuidadosamente” a proposta, mas não deu nenhuma indicação se Gianforte irá proclamá-lo em lei estadual.

A proibição de Montana é a mais dura já aprovada por uma assembléia estadual e supera a proibição implementada pelo governo federal e metade dos 50 estados dos EUA, incluindo Montana, que estipula que funcionários públicos não podem ter o TikTok em seus telefones celulares.

Uma medida que vai proteger os dados dos usuários

Vários setores nos Estados Unidos, incluindo o FBI, membros do Congresso e autoridades estaduais, manifestaram preocupação com a ideia de que o TikTok poderia ser usado por Pequim para espionagem, já que o aplicativo é de propriedade da empresa chinesa ByteDance.

A China tem leis de segurança que podem forçar as empresas de tecnologia a compartilhar dados com seus serviços de inteligência, mas o TikTok e outras empresas argumentam que tais preocupações são absurdas e que implementaram várias medidas para proteger os dados de seus usuários.

Conforme relatado em março pela mídia dos EUA, Joe BidenA administração da empresa ameaçou a ByteDance, dona do TikTok, de banir a rede social nos Estados Unidos se ela não vender as ações que detém no popular aplicativo.

Presidente Donald Trump (2017-2021) tentou impor um veto ao TikTok, mas após uma longa batalha legal, sua manobra não se concretizou.

O TikTok tem aproximadamente 100 milhões de usuários nos Estados Unidos e rapidamente se tornou uma das redes sociais mais populares do mundo, principalmente entre os adolescentes.