A autópsia de Aaron Carter revela a causa da morte, Xanax e Huffing levaram ao afogamento

Aaron Carter tomou remédios prescritos e bufou antes de sua morte, de acordo com os resultados da autópsia … TMZ descobriu.

noiva de Aaron, Melanie Martin , nos disse que achava que as drogas eram o que o mataram – você deve se lembrar, ele teve um sério problema de abuso de substâncias nos anos que antecederam sua morte. Como informamos anteriormente, os policiais encontrei latas de ar comprimido e pílulas prescritas no quarto e banheiro de Aaron.

Melanie nos disse que houve uma troca de mensagens no telefone de Aaron, dizendo que ele devia a alguém $ 800 por uma substância desconhecida … enviando a troca às autoridades para uma investigação mais aprofundada.

a mãe dele Jane, revelou uma série de fotos no início de março, do banheiro de Aaron no dia em que foi encontrado, acreditando que não foi uma overdose – em vez disso, chamando-a de cena de crime e especulando que seu filho pode ter sido vítima de um crime.