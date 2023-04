A Batalha de Augusta: PGA Tour vs LIV Golf

Augusta, a cidade que sem o torneio de golfe não daria motivos para parar em nenhuma viagem, volta a ficar lotada de torcedores neste mês de abril.

O Augusta Masters é a glória para quem joga pelo casaco verde, mas não é o único elemento fascinante de uma cena que mais parece uma pintura.

Se os melhores roteiristas, artistas e paisagistas tentassem criar isso em um conclave, não conseguiriam algo tão perfeito.

Embora a edição seja dura a partir de sexta-feira e não pare de chover até domingo, antes que a temperatura caia 18 graus em 48 horas, tudo é felicidade no Augusta National.

O sol brilha pela manhã, o que melhora o aspecto de toda a flora do percurso.

O fato de ser Páscoa serve para esconder que uma porcentagem muito alta dos torcedores que ficam em sua maioria em casas alugadas – tamanha é a força do mestres na área que o cidadão de Augusta não precisa declarar esses rendimentos em sua renda anual – está muito bem financeiramente.

Sem chegar a apenas 300 sócios no clube, todos são donos ou dirigentes de grandes empresas.

Só o presidente do Santander, Ana Patrícia Botingoza desse status na Espanha e é uma das apenas seis mulheres que o são.

A paisagem sugere um passeio pelo bosque, mas o que esta edição conseguiu com a aceitação dos 17 jogadores rebeldes que ouviram as tentadoras ofertas da Arábia Saudita e iniciaram o VIDA Golfedefinido como o novo golfe, com música nos greens, por equipas e jogo de bermudas, é outra coisa.

A decisão contrária ao que foi ordenado pelo Circuito PGAo grande circuito mundial de golfe radicado nos Estados Unidos, fez com que mestres ser visto como uma batalha entre dois lados.

A primeira coisa que será verificada no perfil do ganhador de domingo será a denominação de origem.

“É uma semana importante para as pessoas LIV”, disse Cameron Smitho vencedor do último British Open, que assinou por mais de $ 100 milhões.

Phil Mickelsonvencedor de três jaquetas verdes, foi persuadido por 200 e, muito mais magro do que nunca, aparece no nevoeiro de Augusta quando ainda não são 7h20 no green, como se estivesse jogando seu próprio Iwo Jima.

“Seria bom mostrar o talento em nosso circuito neste torneio”, Sérgio Garciaum dos participantes do Jantar dos Campeões de terça-feira, minimiza o tema.

“Não se trata de se você é um ou outro.”

Seis vitórias dos ‘Três Grandes’

Do outro lado estão os graduados. A galera que ainda entende de golfe de calça comprida e silêncio com cortes de cabelo convencionais, e todos reconhecidos pelo ranking mundial.

A gestação de um ‘Três Grandes’ formado por Scottie Scheffler, Rory McIlroy e Jon Rahmas três primeiras do ranking mundial.

Eles têm seis vitórias entre os três em 2023.

Jon é um canhão solto em seu apoio inabalável ao PGA Tour e ele está perto de Mickelson e um amigo de Sergio.

“Me machucaria ver Sergio ser sancionado no European Tour, ou Poulter e Westwood, eles tornaram o Tour ótimo”, diz o nativo de Barrika.

Na realidade é uma guerra, embora os golfistas sejam extremamente diplomáticos. A etiqueta do esporte.