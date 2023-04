A batalha pelo Pichichi entre Lewandowski e Benzema: eis o que resta para cada um deles na LaLiga

Tbatalha pelo Troféu Pichichi tornou-se mais acirrada do que nunca à medida que a temporada chega ao fim. Karim Benzemaa reviravolta goleadora de ele está se aproximando Robert Lewandowskique foi o líder absoluto durante grande parte da campanha, embora sua posição agora pareça muito menos segura.

Com seu gol contra Real Betis, Robert Lewandowski já marcou 19 gols na LaLiga Santander nesta temporada. O polonês marcou em dois jogos consecutivos, contra Raio e Bétise recuperou algum ímpeto após uma má forma na frente do gol.

Benzemaenquanto isso, com seus três gols contra Almeríaficou a um gol do Barcelona atacante. O francês soma dois hat-tricks nas últimas partidas, o primeiro contra Real Valladolid e aquele contra rubi‘s na 32ª jornada no Estádio Santiago Bernabéu.

Este assalto ao troféu Pichichi está estabelecendo uma competição direta entre Lewandowski e o atacante francês nas últimas semanas da temporada.

O que resta para Benzema na LaLiga?

33ª Rodada: Real Sociedad x Real Madrid

34ª Rodada: Real Madrid x Getafe

35ª Rodada: Valência x Real Madrid

36ª Rodada: Real Madrid x Rayo Vallecano

37ª rodada: Sevilha x Real Madrid

38ª Rodada: Real Madrid-Atlético Clube

O que resta para Lewandowski na LaLiga?