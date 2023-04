A Brasif Máquinas Está Contratando – Não Perca a Oportunidade!

A BRASIF Máquinas, empresa que atende os mercados de Construção, Mineração, Usinagem, Energia, Petróleo & Gás, Movimentação de Materiais, entre outros, está atrás de novos colaboradores para compor o seu time. Posto isso, antes de dar mais detalhes, veja a lista de vagas:

Ajudante de Mecânico – Serra – ES – Efetivo;

Analista Comercial JR – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista Financeiro (Especialista) – São Paulo – SP – Efetivo;

Aprendiz – Jundiaí – SP e Serra – ES – Aprendiz;

Assistente de Atendimento Garantia – Jundiaí – SP – Efetivo;

Assistente de Controladoria – Jundiaí – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarifado – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar Técnico Mecânico – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Consultor Especialista Pós-vendas – Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador de Serviços – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Lavador de Máquinas – Jundiaí – SP – Efetivo;

Mecânico de Empilhadeira Interno II – Limeira – SP – Efetivo;

Mecânico de Empilhadeira – Jacareí – SP – Efetivo;

Mecânico de Manutenção de Empilhadeira – Extrema – MG – Efetivo;

Secretária Executiva (presidência) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Supervisor de Engenharia de Aplicação – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Supervisor de Pós Vendas – Jundiaí – SP – Efetivo;

Supervisor de Pós Vendas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a BRASIF Máquinas e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a BRASIF Máquinas, é interessante frisar que a indústria está presente nos principais centros econômicos do país, atuando em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e Paraná (apenas locação). Ademais, o objetivo maior é manter a maior disponibilidade operacional e contribuir para que seus clientes tenham uma produtividade progressiva e sustentável.

Não à toa, a Brasif Máquinas é obstinada na qualificação de seu corpo técnico e criteriosos na escolha dos fornecedores e parceiros para entregar o melhor custo total de propriedade nos produtos que comercializa.

