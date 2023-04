A carreira de Rey Mysterio fecha um círculo durante a noite do WWE Hall of Fame

rei misterioso jr. viu sua carreira dar uma volta completa na noite de sexta-feira durante sua indução ao Hall da Fama da WWEencontrando-se a horas de enfrentar o filho Dominik Mysterio no mesmo local em que lutou Eddie Guerrero 18 anos antes.

Mysterio, 48, revelou o novo “Ordem Mundial Latina“antes de seu discurso no HOF e WrestleMania 39.

Legado Fantasma líder santos escobar fez uma aparição nos bastidores para mostrar a Mysterio seu apoio contra O Dia do Julgamento no sábado.

Mysterio então entregou a cada membro do Legado Del Fantasma uma camiseta com o logotipo da LWO, o mesmo grupo ao qual ele se recusou a entrar em 1998, quando Guerrero o derrotou.

Durante seu discurso no HOF, Mysterio contou como começou sua carreira aos 14 anos, agradeceu à esposa por todos os sacrifícios que ela fez e lembrou de Guerrero, que pode ser o verdadeiro pai de Dominik.

Rey Mysterio x Dominik Mysterio

Mysterio finalmente aceitou o desafio de seu filho para lutar em 4 de março, quando Dominik levou a treta longe demais chamando sua mãe e irmã.

“Ei, mãe, como é ser casada com um perdedor tão patético? Um covarde que não consegue nem enfrentar o próprio filho — disse Dominik. — Você sabia que se casou com um caloteiro? Na verdade, você fez, e eu vou te dizer o porquê. Porque você ficava sentada lá todas as noites, enquanto ele me abandonava, e isso não faz de você nada melhor, então isso faz de você uma mãe caloteira.”

Dominik se voltou contra seu pai pela primeira vez no final do ano passado, depois de se juntar ao The Judgment Day para bater em Mysterio, que evitou as ameaças de seu filho desde então.

Guerrero, que morreu em 2005, é supostamente o pai biológico de Dominik, iniciando uma briga com Mysterio pelos direitos de custódia. Dominik pretende terminar a briga no sábado na WrestleMania 39.