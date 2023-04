A Colocação Pronominal em Português: Uma Revisão

Colocação pronominal: entenda de uma vez por todas esse assunto

O termo “colocação pronominal” é usado para definir os diferentes modos que podem ser utilizados para posicionar os pronomes pessoais oblíquos átonos em uma determinada oração.

Esse assunto é cobrado com frequência em questões de português de concursos e de vestibulares. Além disso, compreender esse tema é extremamente importante para que você se torne capaz de redigir uma boa redação, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a colocação pronominal. Vamos conferir!

Colocação pronominal: os tipos

Como mencionamos, a colocação pronominal é um assunto muito recorrente em questões de português em concursos e vestibulares.

Existem três tipos diferentes de colocação pronominal. São eles: próclise, mesóclise e ênclise. Vamos entender, a seguir, como cada um deles funciona.

Colocação pronominal: p róclise

A próclise é a colocação do pronome antes do verbo na oração. Ela deve ser usada quando tivermos palavras que puderem atrair o pronome, como as expressões de sentido negativo, os advérbios, as conjunções subordinativas, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos e os pronomes demonstrativos.

Além disso, a próclise também deve ser usada quando a frase começar com palavras interrogativas e também exclamativas, ou dentro de frases que apresentarem verbos que possuem expressão de desejo.

Confira alguns exemplos de colocação pronominal com próclise:

Eu sabia que me negariam nessa vaga. (advérbio)

Nunca se esqueça dos sacrifícios que eu fiz por você. (pronome relativo)

Como te esquecer, meu único amor? (palavra interrogativa)

Colocação pronominal: m esóclise

O termo “mesóclise” é usado para definir a colocação do pronome no meio do verbo. Nós devemos usar a mesóclise somente quando os verbos estão no futuro do presente ou futuro do pretérito e não estão acompanhados de palavras que atraem a próclise.



Você também pode gostar:

Por fim, é importante destacar que a mesóclise é pouco usada em contextos informais ou no nosso cotidiano, mas pode ser encontrada em textos mais antigos, por exemplo.

Confira alguns exemplos de mesóclise:

Acompanhar-te-ei nessa sua viagem! (futuro do presente)

Cumprir-se-á a minha promessa! (futuro do pretérito)

Colocação pronominal: ênclise

A ênclise é a colocação do pronome depois do verbo na oração. Devemos usar a ênclise quando não é possível realizar a próclise ou mesóclise, acompanhando verbos no infinitivo impessoal ou gerúndio, ou quando existe uma pausa antes do verbo.

Confira alguns exemplos que incluem o uso de ênclise e entenda o assunto:

Meu amigo disse que gostaria de dizer-te uma coisa importante. (verbo no infinitivo impessoal)

Vou-me embora agora! (verbo no gerúndio)

Colocação pronominal: d icas importantes

Além dos casos de próclise, mesóclise e ênclise mencionados, é importante lembrar que a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos também pode variar de acordo com o tempo verbal utilizado na oração.

Você deve ter em mente que dentro de frases negativas o pronome oblíquo átono deve vir antes do verbo conjugado. Por exemplo: “Não o vi na noite da festa.”

Além disso, é fundamental lembrar que, em frases imperativas afirmativas, o pronome oblíquo átono vem depois do verbo, como no exemplo: “Entrega-me o meu presente.”

Por fim, tenha em mente que o pronome oblíquo átono vem depois do verbo em frases interrogativas diretas: “Você me viu na formatura?”

Colocação pronominal: resumo final

Você já deve ter percebido porque a colocação pronominal é um assunto que gera muitas dúvidas e confusões entre os estudantes brasileiros.

É importante lembrar que a utilização correta das posições dos pronomes pessoais oblíquos átonos é essencial para a produção de uma boa redação em português. Na próclise, o pronome vem antes do verbo,