A compilação definitiva: todas as agressões do supervilão da NBA, Draymond Green

Draymond Verde voltou a ser notícia pois o polêmico competidor voltou a mostrar que toda vez que pisa em quadra tem condições de vencer por via cível ou criminal.

Steven Adams, LeBron, Domantas… já são várias as vítimas que Green fez. O Golden State Warriors‘ o n.º 23 é conhecido por ser um jogador extremamente competitivo e emotivo, o que muitas vezes se traduz numa atitude agressiva em campo. Ele foi expulso em várias ocasiões por discutir com os árbitros, brigar com outros jogadores e exibir comportamento antidesportivo e, às vezes, um tanto patético.

Embora tenha provado ser um jogador extremamente valioso para Steve Kerr‘s equipe, ajudando o grupo a vencer quatro campeonatos, seu comportamento negativo dentro e fora da quadra continua sendo um problema devido à sua fraca capacidade de controlar seus instintos.