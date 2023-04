A controversa afirmação de Paige Spiranac de que Tiger Woods definitivamente apreciará

As Tiger Woods atualmente continua seu caminho através do Augusta Nacional Os Mestresinfluenciador de golfe Paige Spiranac está chamando-o para liderar uma iniciativa no esporte. Pouco antes do início do torneio, o lendário jogador de golfe expressou seu apoio à proposta de regra de reversão da bola. Como os maiores golfistas continuam levando a bola a distâncias sem precedentes, muitos deles costumam ultrapassar 330 jardas. Isso levantou preocupações sobre a natureza constitucional e esquerda de muitos campos de golfe aprovados pela PGA no mundo. Mas USGA propôs a regra do rollback da bola para contornar essas situações.

Tiger Woods apóia a regra de reversão da bola

Nos últimos dias, a lenda endossou publicamente a regra do recuo da bola, alegando que o recuo deveria ter acontecido há muito tempo. Outra lenda como Rory McIlroy também apóia essa noção, mas ambos ainda estão ativos e sua opinião enquanto ativos é considerada piliticamente incorreta. O problema aqui é que Paige Spiranac é uma conhecida Tiger Woods fãs e seguidores sempre irão criticá-la por mostrar suas verdadeiras cores. Durante seu podcast, ela disse: “Não é feito de maneira maliciosa ou egoísta. É para preservar o golfe, não os recordes dele. Isso é o que eu gostaria de pensar.”

Como está Tiger Woods em Augusta?

Mesmo que ele não seja mais o Tigre antigamente, há uma possibilidade muito boa de passar para a próxima fase. Os primeiros 50 são os que se classificam e o Tiger está exatamente nessa posição, empatado em pontos com muito mais jogadores. Rory McIlroy não tem tanta sorte, porém, ele provavelmente será eliminado neste corte. Quanto a Paige, ela deve estar feliz Tiger Woods está parecendo sólido durante esta segunda rodada em Os Mestres em Augusta. Onde Tiger Woods terminará no final do movimentado fim de semana que se aproxima?