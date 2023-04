A controversa camiseta de Draymond Green abre a vaga nos playoffs do Golden State Warriors

Draymond Verde estava em seu podcast falando sobre os próximos playoffs, eles enfrentam o Sacramento Kings em 15 de abril. Apesar de terminar a temporada acima Estado Dourado, todos os fãs do Sacramento Kings sabem que são os azarões da série. Até os jogadores do Sacramento Kings sabem disso, mas Draymond Green queria lembrar as pessoas sobre as chances de seu time. Como atual campeão, o Golden State Warriors está fechando a temporada com boa saúde e com todos os seus principais jogadores em um nível de desempenho impressionante. Draymond Green está indo muito bem, Klay Thompson conseguiu mais de 300 arremessos de três pontos em uma única temporada e Stephen Curry é ele mesmo.

Neste ponto, simplesmente olhar para os resultados do Golden State Warriors na tabela da Conferência Oeste seria um erro. Tudo o que importa para esse time é chegar ao Playoff, eles se sentem bem o suficiente para derrotar qualquer outro time da NBA em qualquer conferência depois de avançar. Vencer o Oeste não será fácil com tantos grandes times na área, especialmente com o Suns, Lakers e Clippers passando da temporada regular. Mas Draymond Green não se importa muito com isso, ele se sente confiante o suficiente para provocar seus rivais vestindo esta camiseta. Ele manteve relativamente calmo durante seu podcast, mas teve que encerrá-lo com um aviso.

Camiseta provocante de Draymond Green

Antes de deixar seu podcast, Draymond Green queria dar a todos os times da NBA que poderiam enfrentar o Warriors um lembrete específico. Ele apontou a câmera para uma camiseta com a seguinte legenda: “Não nos deixe ganhar outra porra de campeonato.” Uma declaração que parece bastante simples, mas se mostrará quase impossível para todos os outros contendores. A Conferência de popa também precisa estar ciente de que o Golden State Warriors sempre tende a ser um problema durante os Playoffs. Com certeza ficará cada vez mais interessante se os Warriors chegarem cada vez mais longe nos Playoffs. Até onde eles podem chegar nesta temporada?