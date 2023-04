A conversa de De’Aaron Fox e Draymond Green atinge um novo nível: o que eles disseram um ao outro?

FMuitas vezes, adoramos ver as estranhas discussões entre os jogadores em campo ou na quadra, independentemente do esporte em questão.

NBA os fãs receberam uma grande dose de drama quando De’Aaron Fox e Draymond Verde foram atrás um do outro no final de um jogo entre os Golden State Warriors e a Sacramento Kings.

Verde é conhecido por falar muito e teve várias altercações com jogadores e treinadores ao longo de sua carreira. Tanto ele quanto Raposa recebeu faltas técnicas por sua discussão no primeiro quarto.

O que Draymond Green e De’Aaron Fox disseram um ao outro?

The Warriors Talk, um meio de comunicação que cobre o guerreiros de perto, revelou o que realmente foi dito entre as duas estrelas do basquete.

“Merda assim, isso é barato pra caralho, velho mano!” Raposa contado Verde depois que o atacante do Dubs disse: “P*ssy sh*t, tudo que você é é p*ssy.”

Não está claro nos clipes quem começou a discussão, mas Verde revelou em seu próprio podcast que Raposa defendeu um de seus companheiros de equipe quando Verde estava em uma discussão separada sobre um incidente anterior.

“Volto ao jogo [after the suspension] e, na verdade Draymond moda, recebeu um técnico [after] cerca de um ou dois minutos no jogo, se tanto tempo”, disse o 4x campeão da NBA no The Draymond Green Show. “Raposa e eu estava indo e voltando, ele estava defendendo seu cara, me dizendo que era besteira.”

Os ânimos estão claramente em alta na NBA agora, já que estamos no final da temporada, onde há muito em jogo para todos.