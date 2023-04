A corrida pelo título da Premier League esquenta: tanto o Arsenal quanto o Manchester City o têm em suas próprias mãos!

Tcorrida pelo título da Premier League mais disputada nos últimos anos está chegando à sua fase final, com Arsenal e Cidade de Manchester ambos lutando pela coroa.

O empate dos Gunners em Anfield no domingo deixa os dois times em uma posição em que podem garantir seu próprio destino por meio de seus próprios resultados.

Arsenal estão atualmente seis pontos à frente com 30 jogos disputados, enquanto Cidade de Manchester jogou apenas 29 partidas, então tem um jogo a menos.

Mikel Arteta aplaude o desempenho de sua equipe durante a partida contra o LiverpoolJon SuperPA

26 de abril verá um confronto de vida ou morte entre as duas equipes no Etihad Stadium. No entanto, com Pep Guardiolatime do Brasil com um jogo a menos e vantagem de jogar em casa no confronto com Arsenaleles parecem ter o controle da corrida pelo título.

GuardiolaA equipe de também está atualmente à frente de Arsenal no saldo de gols então, em caso de empate, seria Cidade de Manchester quem terminaria no topo da tabela.

Os restantes jogos do Arsenal na Premier League

West Ham (fora)

Southampton (em casa)

Manchester City (fora)

Chelsea (em casa)

Newcastle (fora)

Brighton (em casa)

Floresta de Nottingham (fora)

Wolverhampton (em casa)

Os restantes jogos do Manchester City na Premier League