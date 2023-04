A devastação de Will Levis: 40 amigos e familiares voam para KC, não são elaborados no primeiro dia

Tou diga Will Levis deixou a Union Station de Kansas City chocada depois de não ser convocada no primeiro dia do Draft da NFL seria um eufemismo. O Kansas State QB era um lock-in para ser elaborado na primeira rodada e, de acordo com a análise da ESPN, tinha menos de 0,1% de chance de não ser selecionado na noite de quinta-feira.

Para piorar as coisas, o Massachusetts nativo voou com 40 amigos e familiares para Kansas City. Na sala verde, sua mãe Beth e seu pai Mike, sua namorada Gia (que ele conheceu na Penn State), suas três irmãs, suas duas avós e até o técnico do Kentucky Mark Stoops.

Na galeria, ele também tinha dezenas de amigos íntimos. Fazendo com que sua delegação conte com aproximadamente 40 pessoas.

Havia rumores de que Levis chegaria à segunda escolha dias antes do Draft. Mas os quarterbacks Bryce Young (1 – Panthers), CJ Stroud (2 – Texans) e Anthony Richardson (4 – Colts) rapidamente saíram do tabuleiro enquanto o Kentucky QB esperava.

Momento do soco no estômago de Will Levis: não escolhido pelos Seahawks em 20º lugar

O momento-chave de decepção aconteceu com a escolha número 20 de Seattle, a segunda da noite. Claramente, o QB esperava que fosse quando chamaram seu nome. Com rumores de Seahawks HC Pete Carroll tendo uma conversa com o iniciador Geno Smithe alertando-o para o fato de que eles estariam recrutando um chamador de sinal.

No entanto, Seattle decidiu receber uma ampla recepção com sua segunda escolha, deixando efetivamente apenas times que não precisavam de QB no tabuleiro. Levis sabia disso e afundou visivelmente no sofá da sala verde. A devastação e o constrangimento em seu rosto eram palpáveis.

Todos os olhos estarão voltados para Levis amanhã em Cidade de Kansasquando ele inevitavelmente é escolhido no dia 2 das festividades do Draft da NFL.