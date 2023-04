A disputa de Mbappé com o Paris Saint-Germain foi resolvida

Pzagueiro aris Saint Germain Marquinhos falou depois a vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Nice no Allianz Riviera na 30ª rodada da Ligue 1 e o brasileiro comentou sobre o atual incidente entre o clube e seu craque Kylian Mbappé.

Mbappé divulgou um comunicado no meio da semana expressando seu aborrecimento com o quanto ele apareceu em um vídeo promocional.

O atacante ainda disse que não quer que o clube seja “Kylian Saint-Germain“, mas o problema já foi amenizado.

“Quando fomos tomar café da manhã, perguntei a ele sobre isso porque queria entender o que havia acontecido”, disse. Marquinhos revelado.

“Ele explicou sua visão. Acho que discutiu com o clube o que ele acha que estava errado.

“Acho que está resolvido.”

O internacional brasileiro mantém-se confiante de que o companheiro de equipa Mbappé conseguiu chegar a um acordo com a hierarquia do clube, mas é claro que nenhuma das partes se beneficiou com a situação.

Marquinhos reaches 400 games for PSG

Enquanto isso, Marquinhos alcançou um marco em sua carreira profissional depois de jogar sua 400ª partida com as cores parisienses no sábado, em PSGempate da Ligue 1 com Legal.

Chegado a Paris em julho de 2013, o internacional brasileiro disputou até ao momento 262 jogos da Ligue 1 (24 golos), 31 Coupe de France (3 golos), 20 Coupe de la Ligue (2 golos), 6 Trophees des Champions e 81 no Liga dos Campeões (9 gols) em PSG.