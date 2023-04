A Drogaria Araujo ESTÁ OFERECENDO VAGAS na Região Sudeste

A Drogaria Araujo, empresa que é a quinta maior rede brasileira de drogarias, presente em 35 cidades do estado de Minas Gerais e em atividade desde 1906, está procurando novos funcionários para compor o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são as vagas disponíveis:

Vendedor Responsável – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Estágio Em Psicologia (RH) – Belo Horizonte – MG – Recrutamento e Seleção;

Atendente Central de Serviços – Belo Horizonte – MG – Telemarketing / Call Center;

Analista de Negócios JR – Belo Horizonte – MG – Administração Geral;

Operador De Caixa – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Assistente De Recrutamento E Seleção (PCD) – Belo Horizonte – MG – Recrutamento e Seleção;

Vendedor- Matriz – Belo Horizonte – MG – Farmácia;

Operador De Caixa II – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Vendedor (a) – Vespasiano – MG – Lojas / Shopping;

Estágio Em Suporte (TI) – Belo Horizonte – MG.

Mais sobre a Drogaria Araujo e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Drogaria Araujo, é válido ressaltar que, com uma história centenária que se confunde com a evolução de Belo Horizonte, a Araujo está presente em todas as regiões da capital e em várias cidades do interior do estado.

Além disso, é reconhecida pelos serviços inovadores e com um mix de milhares de produtos de conveniência, saúde e bem-estar, a Drogaria Araujo é um patrimônio dos mineiros.

Por fim, com uma gestão moderna, valores sólidos, qualidade e atenção aos detalhes em tudo que faz, capacidade de enxergar o futuro, evoluindo com inovação, investimento em tecnologia, parceria e valorização dos colaboradores e clientes, a Araujo construiu uma história de valor inestimável, sinônimo de seriedade e confiança.

