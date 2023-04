A espetacular preservação física de Jennifer Lopez ao longo dos anos: ela não envelheceu um dia

Bacredite ou não, Jennifer Lopez tem 53 anos. A linda cantora e atriz deve ter bebido do fonte da juventude– não há outra explicação. JLow é a inveja do mundo do showbiz, enquanto fãs e outras celebridades tentam envolver suas cabeças em torno dela preservação física incrível.

página do instagram ‘pessoas__antes’ deixou os fãs atordoados depois de postar um vídeo que mostra A transformação facial de Lopez– ou mesmo a falta dela-, ao longo dos anos O clipe mostra retratos da cantora, de apenas de dois anos de idade até os dias atuais.

A mídia social não consegue superar sua incrível preservação física durante a idade adulta, com alguns até apontando que, como um bom vinho, ela ficou ainda mais bonita com a idade.

Em uma entrevista de 2021 com ela revistaJLow revelou que há cinco coisas que a mantêm jovem: dormir, protetor solar, soros, suplementos e vivir sano- espanhol para ‘viver com saúde’.

Um de seus ‘segredos’ que mais surpreendeu os fãs foi o utilização de azeite.

“Alguns de nós tinham cabelos mais secos do que outros, e eles pegavam uma garrafa de azeite e colocavam em seu cabelo. Então escorria em seu rosto e, no dia seguinte, sua tez parecia com você tinha 10 anos. Mesmo quando eu estava trabalhando no ramo, e eles colavam coisas na minha cabeça e me batiam no rosto com um ventilador a 160 quilômetros por hora em sets de filmagem, eu voltava para casa e me ensaboava nele”, explicou ela na entrevista mencionada.