A estilista de minissaias Mary Quant morreu aos 93 anos

Mary morreu pacificamente na quinta-feira em sua casa em Surrey, no sul da Inglaterra… de acordo com sua família.

Mary foi nomeada oficial da Ordem do Império Britânico em 1966 por ajudar as exportações britânicas com US$ 20 milhões em vendas… e em 2009 ela foi homenageada com seu próprio selo postal Royal Mail, apresentando uma modelo vestindo uma minissaia preta Mary Quant.