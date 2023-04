A estrela da natação Riley ganha ‘emboscada’, ‘bateu fisicamente’ em conflito com ativistas trans

estrela da natação Riley Gaines diz que foi atacada por manifestantes na noite de quinta-feira e forçada a fazer uma barricada dentro de uma sala de aula da faculdade por horas… depois de fazer um discurso argumentando que atletas transgêneros não deveriam ter permissão para competir contra mulheres biológicas.

O confronto acalorado ocorreu no campus da San Francisco State University, no norte da Califórnia… onde Gaines havia chegado para falar com os alunos em um Ponto de virada EUA evento.

Em seu bate-papo com uma pequena reunião dentro de uma sala de aula no campus, Gaines – que se manifestou contra a NCAA e o nadador transgênero Lia Thomas no início deste ano – explicou por que ela acredita que os atletas trans têm uma vantagem injusta sobre as mulheres biológicas.

Dentro: Cantos podem ser ouvidos na sala onde Riley Gaines está falando e os manifestantes dentro da sala estão batendo os pés junto com os manifestantes do lado de fora. pic.twitter.com/6WftLbKefN —Golden Gate Xpress (@GGXnews) 7 de abril de 2023

@GGXnews

Mas, minutos depois de sua palestra, ela foi interrompida por um grupo de manifestantes … que só ficavam cada vez mais barulhentos durante a noite.

Eventualmente, Gaines disse enquanto saía da sala de aula … ativistas trans que entraram no prédio para se opor à sua postura a atacaram.

Os prisioneiros estão administrando o asilo em SFSU… Fui emboscado e fisicamente agredido duas vezes por um homem. Esta é a prova de que as mulheres precisam de espaços protegidos pelo sexo. Ainda assim, apenas me garante que estou fazendo algo certo. Quando quiserem que você fique em silêncio, fale mais alto. 🗣️ pic.twitter.com/uJW3x9RERf — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) 7 de abril de 2023

@Riley_Gaines_

“Fui emboscada e fisicamente agredida duas vezes por um homem”, disse ela sobre a cena em sua página no Twitter. “Esta é a prova de que as mulheres precisam de espaços protegidos pelo sexo.”

Gaines compartilhou um vídeo de seu encontro com manifestantes dentro do prédio do campus da SFSU … mostrando-a com um suéter azul sendo conduzida para outra sala de aula pela polícia enquanto as pessoas lançavam cânticos e insultos contra ela.

Meio de comunicação administrado por estudantes da SFSU, o Golden Gate Expressrelatou Gaines foi forçado a ficar trancado dentro da sala de aula com proteção policial por cerca de três horas.

Riley Gaines foi escoltado para fora do evento em um corredor lateral no Edifício HSS. Os alunos estavam acompanhando “mulheres trans são mulheres” 20h31 pic.twitter.com/rGaTvrje17 —Golden Gate Xpress (@GGXnews) 7 de abril de 2023

@GGXnews

Os policiais acabaram ordenando que as pessoas se dispersassem – e Gaines, ex-campeão de natação da Univ. de Kentucky, conseguiu sair com segurança.

agente de Gaines, Eli Bremercriticou os manifestantes em um comunicado Fox News Digital após o evento … dizendo: “É impressionante que na América em 2023 seja aceitável que estudantes biológicos do sexo masculino agredam violentamente uma mulher por defender os direitos das mulheres.”

Bremer acrescentou, porém, que isso não afetaria a decisão de Gaines de se manifestar no futuro.

Caitlyn Jenner expressou seu apoio a Gaines depois que ela soube do incidente, escrevendo em um tweet: “Ore por Riley Gaines! Você é uma corajosa voz da razão, uma atleta incrível e além de corajosa. Orando !!!”