A estrela da NFL, Christian McCaffrey, pede em casamento a ex-Miss Universo e a namorada Olivia Culpo

euove está no ar! Christian McCaffrey e olivia culpado levaram seu relacionamento para o próximo nível ao ficarem noivos. Culpo foi ao Instagram para anunciar a feliz notícia com uma foto doce do momento em que McCaffrey a pediu em casamento.

Na foto, o NFL estrela está de joelhos, enquanto Culpo parece surpreso com as mãos no rosto. A legenda dizia “4.2.23” com dois sinais de infinito, indicando o amor eterno do casal.

McCaffrey fez a pergunta enquanto o casal estava em uma escapada romântica em Utah, e a proposta foi nada menos que espetacular. O casal é inseparável desde que começaram a namorar em 2019, e Culpo se tornou presença regular em seus jogos.

Quando McCaffrey foi negociado com o São Francisco 49ers ano passado, Culpo seguiu o exemplo e continuou a animá-lo do lado de fora. Embora o casal ainda não tenha marcado a data do casamento, especula-se que eles se casarão em 2024. Com a temporada da NFL começando em alguns meses, espera-se que o casal desfrute de um noivado feliz antes de planejar o casamento dos seus sonhos. .

McCaffrey é uma das principais armas dos 49ers

McCaffrey teve uma carreira impressionante na NFL, apesar de ter sido afastado por lesões nos últimos anos. A temporada passada foi um ano de recuperação para ele, onde jogou seis temporadas e terminou em segundo lugar no AP Comeback Jogador do Ano votação.

Ele ajudou a liderar o 49ers para o Campeonato NFC jogo, onde perdeu para o águias. Culpo também teve uma carreira de sucesso como modelo, tendo vencido o Miss Universo título em 2012.

O noivado do casal atraiu muita atenção nas redes sociais, com fãs e outras celebridades indo ao Instagram para enviar seus parabéns. A notícia do noivado é uma surpresa para muitos, mas é uma prova do amor e compromisso do casal um com o outro.