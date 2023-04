A estrela de Hollywood Reynolds interrompe Ben Foster para exigir a camisa vencedora da promoção

Wrexham o coproprietário Ryan Reynolds interrompeu a coletiva de imprensa do goleiro Ben Foster para exigir sua camisa depois que o time galês garantiu a promoção à quarta divisão do futebol inglês.

Reynolds e Rob McElhenney, junto com o amigo ator Paul Rudd, estavam entre uma multidão de mais de 10.000 pessoas no Hipódromo no norte do País de Gales para ver o Wrexham conquistar o título da Liga Nacional com uma vitória por 3 a 1 sobre Boreham Wood no sábado.

Ben Foster: “Eles são brilhantes. Eles absolutamente adoram”

“Eles são brilhantes. atrás dos rapazes porque eles entendem que nem sempre você vai ganhar, nem sempre vai jogar dez em dez. Você nem sempre vai arrasar times fora do parque. Eles entendem que esporte é um jogo onde a oposição quer vencer tanto quanto você – e essa é a beleza do que eles fazem. Eles nem sempre esperam resultados instantâneos. Eles estão aqui há dois anos. O ano passado foi uma grande decepção. Este ano, quando você tem um Condado de Notts que está quebrando recordes tanto quanto nós… é ridículo. Esta é uma das ligas mais difíceis de vencer no mundo, realmente é, é genuinamente e eles precisam ter um olhe para isso porque não é justo para o Condado de Notts. Realmente não é.