A estrela de ‘The Wire’, Lance Reddick, morreu de doença cardíaca e arterial

Lance Reddick A causa da morte foi revelada como doença cardíaca… de acordo com o atestado de óbito do falecido ator.

O documento, obtido pelo TMZ, lista a causa imediata da morte de Reddick como doença isquêmica do coração, bem como doença arterial coronariana aterosclerótica. A certidão de óbito também afirma que Reddick seria cremado.

Conhecemos a esposa de Lance, Stephanie foi quem ligou para o 911 depois de encontrá-lo desmaiado no quintal.

Pouco antes de morrer, Lance estava fazendo uma turnê de divulgação do filme “John Wick: Capítulo 4″… Kelly Clarkson ‘s show para a semana depois que ele faleceu.

Lance postou um vídeo selfie poucos dias antes de sua morte repentina em casa com seus filhotes, levantando questões sobre por que ele não compareceu à estréia de ‘Wick 4’ na cidade de Nova York.

colegas de elenco de Lance honrou ele vestindo fitas azuis para a estréia do filme em Los Angeles, e Keanu Reeves compartilhou algumas palavras tocantes sobre seu amigo.

Fora de “John Wick”, Lance também era famoso por seu trabalho em “The Wire”, da HBO, onde interpretou o oficial do Departamento de Polícia de Baltimore, Cedrick Daniels, em todas as 5 temporadas do programa.