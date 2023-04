A estrela do golfe Paige Spiranac posa nua em uma banheira cheia de bolas, estilo Jan Stephenson!

Parabéns Jan Stephenson, de Sydney, Austrália; 26 vitórias profissionais (16 são @LPGA ) 3X Vencedor do Campeonato Principal, @LPGA Novato do ano de 1974, membro do World Golf Hall of Fame; 69 hoje… pic.twitter.com/gV1EecnwWi

As fotos homenageiam a ex-estrela do LPGA Jan Stephenson que ficou famoso por posar nu em uma banheira de bolas nos anos 80, o que foi bastante controverso na época.

A estrela do golfe Paige Spiranac é eleita a mulher mais sexy do mundo pela Maxim

Quanto à sua experiência no golfe, Paige jogou no nível universitário no Arizona e no estado de San Diego … e participou do Cactus Tour em 2016.