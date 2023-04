A ex-goleiro de hóquei Mikayla Demaiter esquenta suas redes sociais com fotos escaldantes de biquíni

Fex-goleiro de hóquei virou sensação nas redes sociais, Mikayla Demaitertem feito manchetes com sua aparência deslumbrante e conteúdo provocativo.

O modelo nascido no Canadá acumulou muitos seguidores em Instagram e Twitter, graças à sua mistura única de proeza atlética e habilidades de modelagem.

Depois de sugerir um possível retorno ao gelo no final do ano passado, Mikayla tem estado mais focado do que nunca na criação de conteúdo que incendeia as mídias sociais.

Embora os fãs estivessem entusiasmados com a perspectiva de vê-la de volta à ação, Mikayla em vez disso, saltou de uma sessão de fotos para outra, mantendo seus fãs entretidos com um fluxo constante de postagens sensuais.

Sua estratégia de divulgar seu conteúdo no Instagram e lançar muito mais no Twitter ajudou a aumentar seus seguidores em geral. O conteúdo de Mikayla é feito para ser provocativo, e ela não tem medo de mostrar sua incrível figura em uma série de biquínis minúsculos e roupas reveladoras.

A rainha do gelo Mikayla Demaiter derrete corações com sua última sessão de fotos

Alguns dias atrás, Mikayla compartilhou algumas fotos de uma sessão recente em Los Angeles. As fotos de biquíni que ela postou rapidamente se tornou viralcom os fãs delirando com sua aparência deslumbrante e físico tonificado.

A legenda de Mikayla para o post dizia: “Está quente aqui ou acabei de postar uma foto de biquíni?” e é seguro dizer que a resposta foi um retumbante sim.

As fotos fizeram sucesso fãs de Mikaylaacumulando uma impressionante 312 mil visualizações. Mas isso é apenas o padrão para o ex-goleiro de hóquei, que cria conteúdo que faz as pessoas falarem há anos. Sua obra de arte de uma filmagem recente no Tennessee, que ela alegou estar iniciando uma petição para entrar no louvreestava apenas tímido de 304 mil visualizações.

Embora números impressionantes como esses sejam ótimos para impulsionar perfil de mídia social de Mikayla, é o resultado dela que realmente importa. Os acordos de marca de Mikayla e sua ação em OnlyFans são o que a mantém viva, e ela está arrecadando dinheiro com mais de 525 mil curtidas em seu conteúdo exclusivo.