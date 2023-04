A família de Angela Lansbury vende a casa da falecida atriz de quase 40 anos

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … A família de Angela fechou o negócio na terça-feira na casa em Brentwood, CA por US $ 4,9 milhões. A lendária atriz e seu marido, Peter Shaw conseguiu a propriedade em 1985 por $ 925k.

A casa era sua residência principal até ela morreu em outubro de 2022. Você deve se lembrar, Angela – famosa por “Murder, She Wrote” e como a voz da Sra. Potts em “A Bela e a Fera” – morreu durante o sono aos 96 anos.

A casa de 3.708 pés quadrados, com 4 quartos e 4 banheiros, irradia o charme atemporal de Angela em um lote de quase 1/2 acre.

As clarabóias e grandes janelas da casa fornecem muita luz natural. O quintal está rodeado por uma vegetação luxuriante e é perfeito para entretenimento com uma piscina rodeada por um enorme pátio, uma zona ajardinada em terraço com uma pequena estufa.