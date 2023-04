A fragilidade de Joel Embiid com os Sixers é uma das principais preocupações do técnico Doc Rivers

Emuito tempo único Joel Embiid cai, todo Philadelphia 76ers fan basae prende a respiração ao lado do treinador Doc Rivers. Dado que ele é bastante propenso a lesões, Embiid precisa manter um certo nível físico ideal. Mas o problema é que seu enorme corpo lhe causa muitos problemas quando ele cai, colocando várias partes de seu corpo em perigo. Embora seus tornozelos sejam os que mais tendem a sofrer quando ele vai para o chão. Ontem à noite, os Sixers foram dominados pelo calor de Miami e Joel Embiid caiu várias vezes. Apesar de se levantarem todas as vezes, fãs e rios estão cada vez mais preocupados com os próximos Playoffs.

Apesar das diferenças dos torcedores com o técnico Doc Riverseles definitivamente compartilham a mesma opinião sobre de Joel Embiid quedas constantes. Como era um dos principais assuntos após o jogo, um jornalista perguntou a Rivers se ele estava preocupado com as quedas de Embiid. Ele disse: “Sim, 82 jogos. Não, sério. Quer dizer, o cara é o pior caidor de todos os tempos. E ele acha que é um bom caidor, o que é incrível para mim. Ele me diz que cai, parte disso está propósito de tirar o golpe. Só fico dizendo que o chão não cede. Então, não entendo a lógica, mas deixo quieto.”

Embiid está programado para perder o jogo contra o Atlanta Hawks

Os Sixers estão em uma posição segura dentro do Conferência Leste, eles estão em terceiro lugar com um recorde de 52-28 agora. Na sexta-feira, eles jogam contra Atlanta Hawks de Trae Young e eles podem se dar ao luxo de descansar sua maior estrela. Isso significa Doc Rivers e Filadélfia os fãs não terão que se preocupar com a queda dele durante este jogo. O próprio Embiid não parece muito preocupado com isso quando questionado pelos repórteres, ele diz: “Sou mais experiente. Sei como meu corpo funciona. Sei do que preciso. Sei quantos dias de folga preciso e quando acelerar de volta. Então, eu devo ficar bem.”