A Hora do MMA com Anthony Pettis, Eddie Hearn, Michael Chiesa e Kayla Harrison

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Recapitulamos outro fim de semana selvagem e louco em esportes de combate.

13h40: Michael Chiesa faz check-in para dar uma atualização sobre seu status para o UFC 287 e muito mais.

14h05: Kayla Harrison, duas vezes campeã do PFL, passa por aqui para discutir sua próxima jogada e o início da temporada do PFL.

14h30: Eddie Hearn retorna para discutir a vitória de Anthony Joshua e as últimas novidades no mundo do boxe.

15h: Anthony Pettis reflete sobre sua vitória frustrante sobre Roy Jones Jr. em sua estreia no boxe profissional na Gamebred Boxing 4.

15h25: Os amigos da aposta apostam em sua escolha mais recente.

