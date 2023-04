A Hora do MMA com Jorge Masvidal, Chael Sonnen, Kevin Holland, Joe Pyfer e Christian Rodriguez

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Recapitulamos todas as consequências do UFC 287 e do fim de semana em esportes de combate.

14h: Kevin Holland se junta para refletir sobre sua grande vitória sobre Santiago Ponzinibbio no UFC 287.

14h25: Christian Rodriguez rememora sua vitória no UFC 287 sobre Raul Rosas Jr.

14h45: Joe Pyfer volta a falar sobre sua vitória sobre Gerald Meerschaert no UFC 287.

15h10: O velho amigo Chael Sonnen debate as maiores histórias do mundo do MMA.

16h: O próprio rei de Miami, Jorge Masvidal, concede sua primeira entrevista desde que anunciou sua aposentadoria no UFC 287.

