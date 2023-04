A Hora do MMA com Robert Whittaker, Rob Font, Olivier Aubin-Mercier, Zak Cummings, Gillian Robertson e Bill Algeo

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Recapitulando o fim de semana cheio de ação com o UFC Kansas City e muito mais.

13h45: O campeão do PFL 2022, Olivier Aubin-Mercier, fala sobre sua vitória sobre Shane Burgos no PFL 3.

14h: Bill Algeo fala sobre sua vitória sobre TJ Brown no UFC Kansas City.

14h30: O peso médio Zak Cummings fala sobre sua vitória no UFC Kanas City sobre Ed Herman e sua dupla aposentadoria.

15h: Mais notícias sobre temas atuais do MMA.

15h30: Rob Font, peso-galo do UFC, recapitula sua vitória sobre Adrian Yanez no UFC 287.

16h05: Parlay Pals volta com as melhores apostas no UFC Vegas 71.

16h30: Gillian Robertson fala sobre sua vitória sobre Piera Rodríguez no UFC Kansas City.

17h: O ex-campeão dos médios do UFC, Robert Whittaker, reage à vitória de Israel Adesanya sobre Alex Pereira e onde ele se encaixa na categoria.

