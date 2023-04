A incrível transformação de Ariel Winters: O que Alex de Modern Family está fazendo hoje em dia?

Ariel Winter, como o resto do elenco principal de Família modernatornou-se um dos rostos mais conhecidos do Estados Unidos e muitos outros países ao redor do mundo graças ao sucesso da série.

Durante a série, sua personagem, Alex, foi retratada como uma jovem muito estudiosa e ávida por descobrir o mundo.

A sua imagem estava bem estabelecida, embora tenha crescido muito como pessoa e tenha tido alguns momentos mais ‘sombrios’. Sua imagem de estudiosa e responsável sempre a acompanhou. Agora, talvez querendo fugir um pouco da imagem de sua personagem (como aconteceu com Emma Watson, por exemplo), ela sofreu uma mudança bastante radical.

É assim que ela mudou

O jovem de 25 anos atriz decidiu há algum tempo pintar o cabelo de loiro platinado, fazendo uma make que chamou muito a atenção nas redes sociais. E não porque fosse algo negativo ou que seus fãs não gostassem, mas porque estava muito longe da imagem que muitos espectadores construíram de sua personagem, não dela.

De facto, embora esta seja a sua cor de cabelo atual, não é a primeira vez que muda de visual, já que também tem usado tons muito próximos do ruivo. Tudo isso, claro, mantendo-se totalmente focada em sua carreira. Além de desenvolver suas redes sociais como influenciadora, Ariel Winter manteve-se intimamente ligada ao mundo do cinema.

Entre seus trabalhos mais recentes está ‘O Grinch’, dando voz à personagem de Cindy Lou, e seu papel em ‘A Última Estrela de Cinema’. Na televisão, ela também dublou Sofia em ‘Elena of Avalor’, enquanto no mundo dos videogames ela apareceu como Abigail em ‘The Quarry’.