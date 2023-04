A integridade da memória do Windows 11 continua desligando [2023]

Atualmente, os usuários estão muito preocupados com sua privacidade e dados. Todos estão trabalhando para proteger seus dados de hackers para que não sofram nenhuma perda. As empresas que desenvolvem aplicativos e fornecem serviços aos usuários também estão trabalhando na implementação de novos recursos para ajudar os usuários a manter seus dados seguros. O Windows 11, um dos novos sistemas operacionais desenvolvidos pela Microsoft, também vem com um recurso para proteger os dados do usuário.

Os desenvolvedores do Windows sempre tentaram torná-lo mais seguro e melhor do que a versão anterior do Windows. Eles também fizeram isso com o Windows 11. No Windows 11, os usuários obtêm o recurso Memory Integrity, que ajuda a proteger seus dados. Mas, ao verificar, os usuários descobriram que a integridade da memória está desativada e não sabem como ativá-la. Estamos aqui com o guia onde listaremos as etapas pelas quais você pode ativar a integridade da memória no seu Windows 11.

O que é a integridade da memória no Windows 11?

Muitos usuários do Windows ainda não conhecem o recurso Memory Integrity, fornecido no Windows 11. Como os usuários não conhecem o recurso a fundo, não entendem sua importância e como ele pode ajudar a proteger os dados no Windows 11.

Muitos usuários verificaram que a integridade da memória está desativada em seu sistema e não se importam com isso, pois acham que é uma configuração padrão fornecida no Windows 11. Mas para os usuários que não sabem, a integridade da memória é ativado por padrão no dispositivo. No entanto, alguns usuários relataram que continua ligando ou desligando no Windows 11.

Antes de listar as etapas para ativar a integridade da memória no Windows 11, explicaremos. Memory Integrity é uma parede protetora que impede atividades maliciosas com seus drivers de baixo nível. Existem muitos drivers que estão trabalhando em nosso sistema, como mouses, teclados, Bluetooth, etc. Todos eles podem ser facilmente invadidos por hackers, e é por isso que eles sempre visam esses tipos de drivers.

Como o hacking é mais fácil com os drivers externos ou de baixo nível em seu sistema, o Windows 11 vem com o recurso Memory Integrity. Ele ajuda a proteger os drivers que trabalham em nosso sistema, impedindo a ocorrência de atividades maliciosas.

A integridade da memória também bloqueia a execução de drivers não confiáveis ​​em seu sistema, por meio do qual seus dados estão protegidos contra hackers. Mas e se a integridade da memória estiver desativada em seu sistema? Os dados do seu sistema estão seguros? Obviamente não. Estamos aqui com as etapas que você deve seguir novamente para ativar a integridade da memória em seu sistema.

Corrigir Integridade da Memória Ligando ou Desligando no Windows 11

Sabemos que agora você está procurando as etapas para corrigir o recurso Memory Integrity is Off no Windows 11. Existem vários motivos disponíveis pelos quais a Memory Integrity está desativada em seu sistema. No entanto, você não precisa se preocupar com isso; listaremos as etapas pelas quais você poderá resolver o problema facilmente.

Habilitar dos editores do registro

Uma das primeiras coisas que você pode tentar para corrigir o problema é habilitá-lo nos Editores do Registro. Você pode não conseguir ativar a Integridade da memória diretamente de suas configurações por vários motivos. Portanto, habilitá-lo nos editores de registro pode ajudar a resolver os problemas. Para corrigir a integridade da memória dos editores do registro, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, abra “regedit”

Imprensa Digitar e aguarde a abertura do Editor do Registro.

Vá para o seguinte local:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity

Depois disso, clique em Habilitado e defina o valor como 1.

e defina o valor como 1. Feche o Editor do Registro e reinicie seu sistema para salvar as alterações.

Procure Drivers Incompatíveis

A principal razão por trás do “Memory Integrity is off” são os drivers incompatíveis que não são suportados ou não são bons para o seu sistema. Você precisa desinstalar esses drivers do Windows para ativar a integridade da memória. Para procurar drivers incompatíveis em seu sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Menu Iniciar e digite Integridade da memória.

Clique em Isolamento do Núcleo .

Agora, você será redirecionado para a página.

Clique em Analisar drivers incompatíveis .

A lista dos drivers será mostrada na tela.

Depois disso, vá para o Gerenciador de Dispositivos .

Pesquise esse driver específico.

Clique com o botão direito do mouse no driver.

Selecione Desinstalar driver . Depois disso, reinicie o sistema e repita novamente as quatro primeiras etapas.

Agora, verifique se há mais Drivers incompatíveis .

Depois disso, tente ligar o Integridade da memória .

Redefinir o aplicativo de segurança

Você também pode redefinir o aplicativo de segurança do Windows em seu sistema para resolver o problema de integridade da memória. Às vezes, o aplicativo Windows Security também causa problemas ao ativar o recurso Memory Integrity. Pode acontecer devido a várias razões. Portanto, você deve seguir as etapas listadas para redefinir o aplicativo de segurança no seu PC.

Em primeiro lugar, abra o aplicativos de Configurações.

Agora, vá para Aplicativos instalados .

Procure o Aplicativo de segurança do Windows .

Clique em Opções avançadas.

Role para baixo e selecione o Redefinir opção.

Depois disso, aguarde o processo ser concluído.

Reinicie seu PC para salvar as alterações e tente ativando a integridade da memória de novo.

Use a ferramenta Verificador de arquivos do sistema

O Windows vem com a ferramenta Verificador de arquivos do sistema, que verifica todos os arquivos do sistema em busca de problemas devido aos quais o sistema não está funcionando corretamente ou está enfrentando alguns problemas. Para usar a ferramenta Verificador de arquivos do sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o Menu Iniciar e inicie o Prompt de Comando no Modo Administrador.

Você tem que digitar o comando, que está listado abaixo.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Pressione Enter e execute o comando.

Agora, execute o comando abaixo.

sfc /scannow

Aguarde o comando ser executado. É isso.

Desinstale vários aplicativos relacionados

Há chances de que o Memory Integrity não esteja ativado devido a alguns aplicativos instalados junto com o driver. Sugerimos que você desinstale todos os aplicativos relacionados ao driver incompatível encontrado no Core Isolation. Você deve procurar os aplicativos do Painel de controle relacionados a ele e desinstalá-los. Depois de fazer isso, reinicie o PC e verifique se os problemas foram resolvidos ou não.

Os usuários que não atualizam o Windows há muito tempo devem verificar as atualizações do Windows. Os desenvolvedores estão constantemente lançando o Windows Update para tornar o Windows 11 melhor para os usuários. Mas como você não o atualizou, é provável que o problema de integridade da memória não funcione com você. Sugerimos que você verifique a atualização do Windows e baixe a atualização mais recente, se houver alguma disponível. Depois de fazer isso, tente ativar a integridade da memória novamente.

Embrulhar

Muitos usuários tentaram ativar o Integridade da memória em seu Windows 11. No entanto, eles não puderam fazer isso devido a vários problemas com o Windows 11. Neste guia, listamos as maneiras pelas quais você poderá corrigir o problema de integridade da memória desativada. Também explicamos a integridade da memória no post. Esperamos que isso ajude você a entender o recurso corretamente.

