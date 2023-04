A Internet enlouquece depois que Oprah Winfrey constrói um muro em torno de sua mansão em Montecito

Mmagnata da mídia de Oprah Winfrey Complexo de Montecito, Califórnia, conhecido como o Terra prometida vale cerca de US $ 100 milhões. Durante 2018, houve um grave incidente de inundação de lama que matou 23 pessoas na mesma área onde Oprah celebridades como a família Sussex, Ellen Degeneres, e muitos mais como seus vizinhos. Esta é uma das áreas mais exclusivas do Sul da Califórnia mas fica muito perigoso quando há inundações repentinas. Todos os incêndios florestais que acontecem todos os anos deixam muitos detritos que podem se tornar extremamente perigosos quando a estação das chuvas voltar. Oprah decidiu tornar sua missão proteger seu enorme complexo, mas ninguém que mora em sua vizinhança gosta disso.

Embora Winfrey tenha obtido uma licença para construir na área, os vizinhos em Montecito e as pessoas online estão indignados com o que isso pode significar para suas próprias casas. De acordo com um relatório de Noozhawk, Oprah decidiu erguer um muro maciço que cerca o complexo e tem o potencial de desviar todo aquele entulho para suas casas quando mais enchentes acontecerem. Isso coloca muitos dos cidadãos da área de Montecito em risco apenas porque Oprah queria construir aquele muro. Jimenez Nursery é o nome da empresa com sede em Carpinteria que solicitou esta licença do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA que solicitou esta licença. Aconteceu no bairro exclusivo de Ennisbrook.

Oprah não poderia estar ciente deste edifício de parede

Precisamos deixar claro que não há evidências de que a própria Oprah esteja ciente desse muro que está sendo construído enquanto falamos. No entanto, é misterioso que proteja perfeitamente todo o seu complexo. Embora o nome de Oprah Winfrey não esteja escrito em nenhum lugar dessas licenças, é bastante evidente que esse muro foi construído para proteger especificamente seu complexo. Nenhum dos representantes de Oprah falou com qualquer meio de comunicação para esclarecer esta situação. Este pode ser apenas outro caso em que celebridades poderosas pensam que podem contornar a vontade de pessoas menos afortunadas com seu dinheiro ou poder de estrela.