A jogada suja de Dillon Brooks em LeBron James que trouxe uma ejeção

Ouma das subtramas interessantes do Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies série tem sido a carne entre Dillon Brooks e Lebron James.

O Grizzlies jogador tem falado mal por um tempo e especificamente chamando Jamesmas ele foi expulso no sábado depois de acertar o maior artilheiro de todos os tempos da NBA na região da virilha.

Apenas momentos no segundo tempo, Brooks bater James e foi expulso após análise de vídeo, recebendo falta flagrante por 2 a 0, com o Lakers garantindo uma vitória por 111-101 no jogo 3, assumindo uma vantagem de 2-1 na série.

LeBron ignora conversa fiada e ejeção de Brooks: “Este não é meu primeiro rodeio”LAPRESSE

A rivalidade entre Dillon Brooks e LeBron James

O Dillon Brooks e Lebron James rivalidade começou muito antes deste jogo, com Brooks criticando James‘ jogar depois de um Grizzlies vencer o Lakers em janeiro

Ele então disse que esperava que o Grizzles iria pegar o Lakerssugerindo James era velho demais para durar em uma série de sete jogos.

Eles então tiveram suas idas e vindas durante a série até agora, enquanto Brooks até rotulou a superestrela como “velha”.

Agora, ele custou a sua equipe perseguindo este duelo com James. Brooks não falou sobre isso depois do jogo, mas certamente comentará sobre esse último desenvolvimento em algum momento.

Dillon Brooks será suspenso para o jogo 4?

Agora o Grizzlies vai esperar que eles tenham seu homem de volta para o próximo jogo em Os anjosque é na noite de segunda-feira.

Eles esperam que ele não receba uma suspensão como Draymond Verde foi, no entanto Eu moro não está se sentindo confiante.

“Com a forma como eles tratam Dillonnão ficaria surpreso se ele fosse suspenso”, Morant disse após o jogo de sábado.

“Eu sinto que ele foi expulso por causa de expulsões anteriores em jogos anteriores.

“Se você olhar para a jogada, ele estava tentando pegar a bola.

“Flagrador? OK. Mas ejeção, eu não concordo nada com isso.

“Está fora de minhas mãos. Espero que o tenhamos para o jogo 4.”