A lente viral ‘Nojo’ do Snapchat se torna um dos filtros mais populares de todos os tempos

Há um novo filtro do Snapchat na cidade e se tornou uma sensação viral … tanto que já foi usado mais de 1 bilhão de vezes, tornando-se um dos mais populares de todos os tempos no aplicativo.

A lente “nojenta” mostra os usuários parecendo – como o nome sugere – totalmente enojados com alguém ou alguma coisa, e aparentemente há muita coisa acontecendo para enojar as pessoas. Política , Esportes e até mesmo Bud Light vêm à mente nos últimos dias.

Um representante do Snapchat disse ao TMZ … acabou de ser lançado no domingo, e os usuários do Snap já levantaram seus rostos 1,5 bilhão de vezes e contando.