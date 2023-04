Carlos Henrique Raposoconhecido no mundo do futebol como ‘O Kaiser‘ por sua suposta semelhança com Franz Beckenbauer ou ‘Forrest Gump’, teve uma carreira de 13 anos como jogador de futebol profissional sem jogar.

Ao longo de sua carreira, ele conseguiu enganar Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, America, Puebla do México, O passo dos Estados Unidos e Ajácio da França.

“Os clubes enganaram muito os jogadores. Alguém tinha que se vingar de todos eles”, disse. Carlos Kaiser justificou-se para rob smyth.

“kaiser tem sido uma das figuras mais emblemáticas do futebol mundial. Ele só tinha um problema: a bola”, lembra Ricardo Rochaantigo Real Madrid jogador, em ‘O maior jogador de futebol que nunca jogou futebol’.

Sua maior aventura no futebol foi assinar com Puebla do México, com quem passou apenas seis meses, para depois conseguir contratos graças aos amigos jogadores (Carlos Alberto Torres, Renato Gaúcho, Ricardo Rocha, Romário, Edmundo e Gaúcho) como jogador de futebol com Botafogo, Flamengo and Fluminense mas sem ter a intenção de jogar, fingindo lesões e faltando aos treinos para atingir seu objetivo.

“Os jogadores sabiam disso, mas eram todos amigos meus. Os jornalistas (a quem ele pagava para publicar reportagens)… ninguém me perseguia”, explica o kaiser ele mesmo sobre sua provação.

A vez que esteve mais perto de jogar, contra Coritiba, Kaiser brigou com a torcida e foi expulso antes de entrar em campo.

“Eu enganei os médicos. Teve uma época no time que eu jogava que eles queriam muito que eu jogasse e eu tinha um amigo que era dentista. O presidente do clube veio até mim e disse: ‘Você nunca joga! ” Eu disse: “Eu tenho o relatório médico aqui e eles finalmente descobriram qual é o meu problema. É um problema dentário. Foi pura besteira”, conta.

Carlos Kaiser: Ser jogador de futebol me tornou um ímã para as mulheres. Eu era um viciado em sexo, como Michael Douglas

kaiser contou sua história para o documentário ‘O maior jogador de futebol que nunca jogou futebol’.

“Sou o maior futebolista que nunca jogou futebol. Dormi com 1.000 mulheres e fingi estar lesionado durante toda a minha carreira”, admite kaiserconsiderado o maior vigarista do futebol brasileiro após quase três décadas como jogador profissional sem jogar um minuto.

“Eu me certifiquei de ser visto com os melhores jogadores de futebol brasileiros. Ser apenas um jogador de futebol me tornou um ímã para as mulheres. Eu era um viciado em sexo, tipo Michael Douglas. Eu dormiria com pelo menos três mulheres por dia”, disse ele em uma entrevista de 2018 ao The Sun.