A mãe de Achraf Hakimi, sua fortuna e Hiba Abouk: Se ele não fizer isso, não vai se livrar daquela mulher

Sajuda, Achrafi Hakimimãe do jogador, fez algumas declarações controversas à mídia marroquina em que não coloca a ex-mulher do jogador, Hiba Aboukem uma boa luz.

O PSG a mãe do jogador era dona, por vontade do jogador, de toda a sua fortuna, algo que ela própria, como confessou, desconhecia.

No entanto, Saida justificou completamente a decisão de Hakimi e jogou uma tremenda sombra na atriz: “Se meu filho não fizer isso, ele não conseguirá se livrar dessa mulher”. É claro que sua mãe não vê problema nas ações do filho. Algo que, por outro lado, complica em princípio o desenvolvimento do divórcio no plano jurídico.

O jogador de futebol beija a mãe durante uma partida no Marrocos.Instagram

Pretensões econômicas de Hiba Abouk

Nos últimos dias, a mídia francesa noticiou que a atriz teria reclamado metade da fortuna do jogador, com um salário no Paris Saint Germain de cerca de dez milhões de euros por ano. Isso não foi confirmado ou negado por Abouk no momento. Ela mantém um perfil discreto. De qualquer forma, a atriz respondeu aos que afirmam que ela só quer a fortuna do jogador.

A reação de Hiba Abouk

Através das redes sociais, a resposta do ator tem sido muito clara. “O realmente importante”, escreveu ela no Instagram, ao lado de uma fotografia dos filhos, Naim e Amin. Muitos interpretaram isso como uma reação óbvia às críticas que ela vem recebendo desde que foi oficialmente anunciado que seu divórcio estava em andamento.

Achraf Hakimi, sob investigação por suposto estupro

O lateral-direito do PSG está sob investigação por supostamente ter estuprado uma jovem de 24 anos no dia 25 de fevereiro na casa do jogador em Paris. A advogada de Hakimi, Fanny Colin, afirmou que seu cliente nega veementemente essas alegações. Na verdade, Colin afirma que tudo é uma “tentativa de chantagem”.