A magia de Kyrie Irving no último trimestre; Mavericks vencem Kings e ainda sonham com playoffs

TDallas Mavericks (38-42) e Sacramento Kings (48-32) se enfrentaram pela última vez na temporada regular 22/23 nesta quarta-feira, no American Airlines Center, no Texas. Como é habitual nos confrontos entre as equipas, o jogo foi decidido por uma margem apertada, com a equipa da casa a vencer pelo placar de 123 a 119.

A vitória mantém o Mavericks, que viu suas chances de chegar aos playoffs despencarem nos últimos jogos, com esperanças de chegar à pós-temporada. Atualmente na 11. ª posição, o Dallas terá de vencer os restantes compromissos e esperanças frente ao Oklahoma City Thunder, uma posição acima mas com campanha igual, e ao Minnesota Timberwolves, que têm dois jogos de vantagem. Isso é para chegar ao torneio play-in, já que uma vaga direta nos play-offs não é mais matematicamente possível.

Ainda em busca do melhor entrosamento em quadra, a dupla Kyrie Irving e Luka Doncic brilhou na noite. O primeiro somou 31 pontos e oito assistências, e uma atuação mágica no último quarto. O segundo terminou com 29 pontos, dez rebotes e seis assistências. Tim Hardaway Jr.. (24 pontos) e Christian Wood (14 pontos).

Para o reis, que disputou duas partidas nas últimas duas noites, o artilheiro foi De’Aaron Fox. Ele fez 28 pontos, oito assistências e cinco rebotes. Também em ótima temporada, Domantas Sabonis conseguiu mais um triplo-duplo, o 14º na atual campanha. O lituano somou 19 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências. Os iniciantes Harrison Barnes (16), Kevin Huerter (14) e Keegan Murray (11) também alcançaram dois dígitos na pontuação.

Luka e Irving fazem Mavericks sonhar com playoffs

Precisando desesperadamente do resultado, o Mavericks começou o jogo mais ligado. Doncic e Kyrie conseguiram criar boas oportunidades ofensivas, mas o problema recorrente da temporada apareceu também nos primeiros minutos: a fragilidade defensiva. Os Kings, donos do melhor ataque da NBA, logo encontraram alternativas para pontuar sem muito esforço.

Lucas chamou novamente a responsabilidade e o Dallas assumiu a liderança no placar. Melhor rebatedor do campeonato nas estatísticas, Sabonis dominou o porão e conseguiu pontos de segunda chance para manter o Sacramento no jogo. No final do quarto, a vantagem era de apenas 28-27.

No segundo trimestre, Jason Kidd optou por usar JaVale McGee ao lado de Christian Wood na tentativa de melhorar a proteção do aro. Os Kings seguiram em frente, mas o jogo permaneceu equilibrado, apenas até Sabonis voltar à quadra. Os Kings seguiram em frente, mas o jogo permaneceu equilibrado até que Sabonis voltou à quadra.

Aproveitando o Mavs‘ instabilidade no ataque, que alternava entre grandes posses e ataques onde nada acontecia, os visitantes abriram 13 pontos. Com destaque para o calouro Murray, o time californiano foi para o intervalo vencendo por 71 a 60.

A conversa no vestiário pareceu surtir efeito, e Dallas voltou com muita energia, principalmente nas mãos de Hardaway Jr. Kyrie tentou contribuir com mais uma bola de três.

Sentindo o bom momento, Hardaway acertou outro triplo-duplo e a vantagem dos Kings caiu para apenas dois. Foi quando a defesa finalmente funcionou. Powell roubou a bola e, na transição, Doncic também conseguiu sua bola de três para virar o jogo. Na posse seguinte, Kyrie converteu outra do perímetro e a seqüência ininterrupta dos Mavs chegou a 22–5.

Com um trabalho mais consistente na defesa e Luka definindo bem as jogadas do outro lado, os texanos conseguiram equilibrar o duelo rumo ao último quarto. Do outro lado, os pontos de segunda chance ainda garantiam vida ao Sacramento ataque. O placar no final do terceiro quarto estava empatado em 92.

Os Mavs reassumiram a liderança com um belo triplo de Wood, que ainda sofreu falta de Len e converteu o lance livre. Porém, logo em seguida, várias mudanças de liderança começaram. As equipes esquentaram no perímetro, e foi aí que de Kyrie talento apareceu. Com uma coleção de jogadas impressionantes, o craque mais uma vez demonstrou sua habilidade, marcando oito pontos seguidos e devolvendo a liderança ao time da casa.

Nos minutos finais, a energia defensiva que faltou aos texanos no primeiro tempo voltou a aparecer, e para coroar a atuação, Irving colocou o jogo debaixo do braço de vez, com duas incríveis bolas de fora do perímetro. 19 pontos para o nº 2, especialista no último quarto, e vitória para o Dallas.