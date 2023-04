A mais nova estrela do NY Jets, Aaron Rodgers, enfrenta uma dura batalha com a mídia de Nova York, diz Michael Strahan

Jatos de Nova York os fãs têm muito o que se animar após o recente acordo de grande sucesso da equipe. O Jatos adquiriram o quarterback quatro vezes MVP Aaron Rodgersque foi negociado com a equipe doGreen Bay Packers depois de passar dezoito anos em Wisconsin.

No entanto, um Hall da Fama da NFL tem algumas preocupações sobre Rodgers‘ mudar para a Big Apple.

Michael Strahan Apareceu em The Tonight Show com Jimmy Fallon e expressou suas preocupações sobre como Rodgers lidará com a imprensa local em Nova York.

Strahan alertou que a mídia em Nova York é “uma espécie de culpa até que se prove o contrário” e que Rodgers terá que trabalhar para conquistá-los. Strahan também mencionou que a mídia está procurando algo sobre o que escrever e que não será domada.

Strahan levanta dúvidas sobre os planos de longo prazo dos Jets para Aaron Rodgers

Rodgers‘ relacionamento com a mídia tem sido tenso nos últimos meses. Sobre O Show de Pat McAfee, Rodgers criticou a cobertura de sua iminente retirada da escuridão e disse que a mídia “não sabe nada”. Em outra aparição no programa, Rodgers disse Schefter para “perder meu número” quando perguntou sobre seu futuro.

As preocupações de Strahan sobre a troca de Rodgers com os Jets não se limitaram apenas à mídia. Ele também questionou se o Jatos será capaz de manter Rodgers por mais de um anomas reconheceu que a equipa está “all in” e acredita que pode fazer uma corrida.

Independentemente de quanto tempo Rodgers fique com os Jets, os torcedores do time podem ter certeza de que eles têm um quarterback de primeira linha liderando seu time.

O embaladores recebeu a décima terceira escolha geral no Draft da NFL deste ano, uma segunda rodada, uma sexta rodada e uma segunda rodada condicional no próximo ano em troca de Rodgers, a décima quinta escolha geral no draft deste ano e uma quinta rodada este ano . É uma jogada que mostra que os Jets levam a sério a vitória e, com Rodgers liderando o ataque, eles podem.