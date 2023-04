A maldição do derby de Los Angeles do Lakers: 11 derrotas consecutivas para o Clippers

Tele Los Angeles Lakers vinha dominando o derby local contra o Los Angeles Clippers por muito tempo. No entanto, este não é mais o caso, pois o Clippers venceram todos os últimos 11 jogos entre as duas equipes.

Lebron James‘ lado não conseguiu acabar com o Clippers‘ sequência de vitórias e perdeu por 125-118 na quarta-feira.

“Gostemos de admitir ou não, nós dois estamos empolgados com isso… Existe uma rivalidade atual, e nós definitivamente nos levantamos para esses jogos”, disse. Clippers estrela Paulo Jorge disse.

LeBron marcou 30 de seus 33 pontos no segundo tempo do clássico, mas não foi o suficiente para ajudar o Lakers evitar a derrota.

O Clippers dominou o jogo, com Kawhi Leonard coroando seu desempenho de 25 pontos com uma enterrada magnífica na transição.

Sua equipe está perto de garantir uma vaga no playoff, com sua estrela com média de mais de 20 pontos em 50 por cento em arremessos de campo e 40 por cento atrás do arco.

Enquanto isso, o Lakers ainda estão em posições de play-in, ocupando o sétimo lugar na tabela com um recorde de 41-39.